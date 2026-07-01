Gerente deportivo soltó la bomba: América va por un fichaje clave

América de Cali continúa planificando la conformación de su plantilla para el segundo semestre de 2026 y, aunque ya ha realizado varios movimientos en el mercado, la dirigencia reconoce que todavía falta reforzar una posición específica.

Mientras continúa el mercado de fichajes, América mantiene como prioridad la contratación de un extremo que complemente la plantilla y fortalezca el ataque de cara a los retos del segundo semestre.

Así lo confirmó el gerente deportivo del club, Iván Vélez, quien entregó un balance del mercado de pases durante una entrevista con Zona Libre de Humo.

América de Cali sigue buscando un extremo: Iván Vélez habló del mercado de fichajes y del futuro del plantel

En cuanto a los nombres que han sonado para reforzar al equipo, el dirigente descartó de manera definitiva la llegada de Santiago Mosquera, quien recientemente fue intervenido quirúrgicamente.

"Lo de Santiago Mosquera es totalmente descartado, hace poco lo operaron de un tema del tendón de Aquiles", señaló.

Respecto a Dylan Borrero, Vélez confirmó que el club trabaja en encontrarle un nuevo destino para que tenga continuidad, ya sea mediante una cesión o una transferencia definitiva: "A Dylan se le está consiguiendo club, ya sea prestado o en venta", indicó.

El gerente desmintió uno de los rumores que tomó fuerza en las últimas semanas sobre el guardameta Jean Fernández: "Es totalmente falso que haya llegado una oferta de Brasil por Jean Fernández", concluyó.

América no da por cerrado el mercado: Iván Vélez anticipó el próximo movimiento

El directivo explicó que las próximas incorporaciones dependerán de las salidas que se concreten en los próximos días, aunque dejó claro que la prioridad es sumar un jugador por las bandas.

"Con las posiciones que faltan va a depender mucho de la salida de algunos jugadores, ejemplo Josen, y nos falta un extremo", afirmó Vélez.

Además de referirse a la conformación del plantel, el gerente respaldó el proyecto deportivo encabezado por el DT David González y pidió paciencia con los procesos, en medio de las habituales exigencias de resultados inmediatos.

"Esto no se trata de sacar un DT cada seis meses sino creer en los procesos", aseguró.

Otro de los temas que abordó fue la situación del joven Joel Romero. Vélez confirmó que el futbolista y su representante mantienen conversaciones con el club, ya que el jugador busca mayor continuidad.

"Con Joel Romero y su agente estamos dialogando, precisa encontrarse un poco más, le gustaría tener más minutos", explicó.