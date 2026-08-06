Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
América de Cali

¡Golazo de América! Dany Rosero apareció y puso a sufrir al Once Caldas

El conjunto escarlata pasó a ganar 1-0 en un partido que había comenzado bastante equilibrado.
Camilo Nieto
Dany Rosero del América.
Dany Rosero marcó el gol de América ante Once Caldas. // @damy_rosero

América de Cali encontró el camino para romper el empate en Manizales y se puso 1-0 arriba ante Once Caldas gracias a un cabezazo de Dany Rosero. El defensor aprovechó una pelota quieta y apareció en el momento preciso para darle ventaja al conjunto vallecaucano en el segundo tiempo.

El equipo visitante había comenzado la segunda mitad con mayor iniciativa y rápidamente comenzó a acercarse al arco de Once Caldas.

Apenas al minuto 47, Cristian Tovar ya había avisado con un cabezazo dentro del área que terminó controlado por el arquero local.

¡Cabezazo y gol! América encontró el triunfo ante Once Caldas

América insistió por la vía aérea y encontró una oportunidad inmejorable al minuto 65. Dany Rosero volvió a aparecer en el área para conectar un centro de Luis Quiñones, pero su remate fue rechazado.

En la misma jugada, Yeison Guzmán también intentó aprovechar el balón y su cabezazo se marchó desviado.

La presión del conjunto visitante terminó dando resultado cinco minutos después.

América no perdonó: Dany Rosero marcó y pone a ganar al escarlata

Al minuto 70, América consiguió un nuevo tiro de esquina después de una acción de Luis Quiñones. El atacante cobró desde el sector izquierdo y envió un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Rosero, quien se elevó por encima de sus marcadores y conectó un potente cabezazo dirigido hacia el palo izquierdo.

El remate fue imposible de detener para el arquero de Once Caldas y terminó en el fondo de la red. ¡Gol de América! El conjunto escarlata pasó a ganar 1-0 en un partido que había comenzado bastante equilibrado.

El tanto llegó después de varios intentos del equipo visitante, que había generado peligro constante mediante los centros de Quiñones y la presencia de sus hombres en el área.

Once Caldas intentó reaccionar y el técnico comenzó a mover el banco. Al minuto 62 ingresó Jader Quiñónes por Jaime Alvarado, mientras que poco después llegaron dos modificaciones más: Mateo Zuleta reemplazó a Andrés Roa y Dayro Moreno ingresó por Pipe Gómez.

América no perdonó: Dany Rosero marcó y pone a ganar al escarlata

América también refrescó su ataque con dos cambios importantes. Adrián Ramos entró por Tomás Ángel y Yani Quintero sustituyó a Josen Escobar.

Con el 1-0, América tomó confianza y buscó aprovechar los espacios para aumentar la diferencia, mientras Once Caldas quedó obligado a adelantar sus líneas en busca del empate.

El cabezazo de Rosero cambió por completo el panorama del partido y puso al conjunto visitante en ventaja en la recta final del compromiso.

En esta nota

América de Cali Once Caldas FPC Liga Betplay