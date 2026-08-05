¡Gol de Millonarios! Así fue el cabezazo de Andrés Llinás

Millonarios salió decidido a imponer condiciones frente a Deportivo Pasto y, después de un comienzo de partido de amplio dominio, encontró el premio con el gol de Andrés Llinás para poner el 1-0 en el marcador.

El conjunto local asumió desde los primeros minutos el protagonismo en el partido y llevó el juego constantemente hacia el campo del equipo nariñense.

La presión, la circulación de pelota y la cantidad de aproximaciones evidenciaron la superioridad de Millonarios, que antes del gol ya había generado varias oportunidades claras.

Andrés Llinás rompió el cerrojo: así llegó el 1-0 de Millonarios

Francisco Chaverra fue uno de los jugadores más activos en ataque. En el minuto 6 obligó a intervenir a Ederson Cabezas con un remate de zurda desde el costado derecho del área. Tres minutos después, Mateo García volvió a exigir al arquero visitante con un cabezazo desde el centro del área.

La insistencia continuó. Sergio Mosquera tuvo una oportunidad de cabeza al minuto 15, mientras Sebastián Valencia también probó dentro del área y nuevamente encontró la respuesta del guardameta del Pasto. Chaverra y Rodrigo Ureña siguieron intentando desde diferentes sectores.

El dominio azul finalmente se tradujo en gol al minuto 25. Tras un tiro de esquina ejecutado por Chaverra, Andrés Llinás apareció en el centro del área y conectó un potente cabezazo que terminó junto al palo izquierdo para establecer el 1-0.

Millonarios impuso condiciones y encontró el premio ante Deportivo Pasto

La anotación fue consecuencia directa de la presión ofensiva de Millonarios, que había acumulado corners, remates y aproximaciones durante todo el primer tramo del compromiso.

Pasto tuvo pocas respuestas ofensivas y sus principales intentos llegaron desde media distancia, aunque sin generar el mismo peligro que el conjunto bogotano.