Once Caldas golpeó primero en Barranquilla y silenció el estadio Romelio Martínez con un golazo de Pipe Gómez en el duelo de vuelta de los cuartos de final frente a Junior de Barranquilla.

[Golazo] Se empareja la serie: Once Caldas le empata al Junior en Barranquilla

El conjunto albo arrancó con intensidad y rápidamente empezó a generar peligro sobre el arco rojiblanco. Tras varias aproximaciones, el premio llegó al minuto 15 gracias a una gran acción colectiva liderada por Andrés Roa. El mediocampista recibió en campo rival y asistió a Pipe Gómez, quien sacó un potente remate de derecha desde fuera del área para vencer al arquero rival con un disparo rasante que se metió junto al palo izquierdo.

Antes del gol, Once Caldas ya había avisado con una llegada clara de Juan Castaño, cuyo remate dentro del área fue salvado sobre la línea por la defensa del Junior. El equipo barranquillero también tuvo oportunidades, especialmente a través de Guillermo Paiva y Bryan Castrillón, pero no logró concretar sus opciones.

Con la anotación de Pipe Gómez, el cuadro dirigido por Hernán Darío Herrera igualó parcialmente la serie y tomó confianza en un partido de alta tensión por el cupo a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026.