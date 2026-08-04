Golazos y una remontada: vea las anotaciones entre Llaneros y Fortaleza

Llaneros protagonizó una espectacular remontada antes del descanso y pasó a ganar 3-1 frente a Fortaleza en un partido de alta intensidad, marcado por tres goles de gran factura y constantes llegadas a las áreas.

Fortaleza golpeó primero apenas en el minuto 3. Joan Cajares aprovechó una acción de pelota quieta y, tras recibir un pase de cabeza de Yesid Díaz, sacó un potente remate de derecha desde fuera del área que se clavó en la escuadra izquierda. Un verdadero golazo que sorprendió al conjunto local.

Llaneros no tardó en reaccionar. Después de buscar el empate con varias aproximaciones, encontró la igualdad en el minuto 18. Luis Miranda cobró una falta con un centro preciso al área y Jhon Vásquez apareció en el centro del área para conectar de zurda y colocar el balón junto al palo derecho.

¡Qué partidazo! Llaneros 2-1 Fortaleza: vea los goles

El 1-1 le dio todavía más ritmo al compromiso. Fortaleza también tuvo oportunidades para volver a ponerse arriba, especialmente con Teun Wilke, quien exigió al arquero de Llaneros con un remate de izquierda desde el centro del área en el minuto 27. Ítalo Montaño también tuvo una ocasión, pero su disparo fue rechazado.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría en igualdad, Llaneros completó la remontada. En el minuto 31, Néider Ospina recibió el balón dentro del área, por el sector derecho, y definió con la pierna izquierda con gran precisión.

Fortaleza pegó primero, pero Llaneros remontó: vea los goles

Su remate fue raso y cruzado, dirigido hacia el palo izquierdo, imposible para el guardameta de Fortaleza. Así, Llaneros pasó del 0-1 al 2-1 en apenas 28 minutos.

La reacción del conjunto local convirtió el partido en un auténtico intercambio de golpes. Fortaleza comenzó ganando con una espectacular definición desde larga distancia, pero Llaneros respondió con dos anotaciones que demostraron su capacidad para aprovechar las acciones a balón parado y los espacios dentro del área.

Con el 2-1 en el marcador, el equipo de Villavicencio se marcha al descanso con la ventaja y una remontada de gran impacto, mientras Fortaleza deberá reaccionar en el segundo tiempo para intentar rescatar el resultado en un duelo que mantiene el ritmo y la emoción.

Tercer gol de Llaneros: pasó de largo el equipo de Villavicencio