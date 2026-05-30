Goleada histórica de Millonarios: Así quedó la tabla de la Copa Betlpay

Millonarios cerró la fase de grupos de la Copa como líder del Grupo B y confirmó su favoritismo en la competencia tras sumar 10 puntos en cuatro partidos disputados. Atlético FC pagó los platos rotos de la eliminación en Sudamericana, el equipo capitalino ganó 1-8.

El equipo embajador aseguró la primera posición gracias a una campaña sólida en la que consiguió tres victorias y un empate, manteniéndose invicto y mostrando una notable capacidad ofensiva.

El conjunto capitalino no solo terminó en la cima por puntos, sino también por su destacado rendimiento en ambos lados del campo. Los azules anotaron 14 goles y recibieron apenas cinco, para una diferencia de gol de +9, la mejor del grupo.

Millonarios derrotó 8-1 en el Pascual Guerrero

La pelea por el liderato fue cerrada hasta la última jornada. Llaneros finalizó segundo con nueve unidades y una diferencia de gol de +5, luego de registrar tres victorias y una derrota. Aunque el conjunto de Villavicencio realizó una destacada campaña, no le alcanzó para superar a Millonarios en la clasificación.

Para Millonarios, el primer lugar representa una ventaja importante de cara a la siguiente fase del torneo. Además, le permite cerrar el semestre con una nota positiva después de la reciente eliminación en la Copa Sudamericana.

Millonarios: 4 partidos jugados, 10 puntos, +9 de diferencia de gol.

Llaneros: 4 partidos jugados, 9 puntos, +5 de diferencia de gol.

Boyacá Chicó: 4 partidos jugados, 5 puntos, +3 de diferencia de gol.

Patriotas: 4 partidos jugados, 2 puntos, -3 de diferencia de gol.

Atlético FC: 4 partidos jugados, 1 punto, -14 de diferencia de gol.