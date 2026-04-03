[GOLES] Apasionante clásico capitalino entre Fortaleza vs Internacional de Bogotá

En un duelo cargado de intensidad y emociones desde el arranque, Fortaleza FC e Inter Bogotá igualaron 1-1 en el Estadio Metropolitano de Techo, por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Arranque frenético en el Metropolitano de Techo: empate entre Fortaleza e Internacional de Bogotá

El clásico capitalino tuvo un inicio frenético. Apenas a los dos minutos, Sebastián Herrera avisó para Fortaleza, pero sería cuestión de segundos para que llegara la apertura del marcador. Al minuto 3, Jhon Velásquez sacó un potente zurdazo, tras asistencia de Andrés Arroyo, para poner en ventaja al conjunto local.

Sin embargo, la reacción de Inter Bogotá fue inmediata. Al minuto 9, Johan Caballero apareció dentro del área para empujar el balón y decretar el 1-1, luego de una asistencia de Kevin Parra. En menos de diez minutos, el partido ya ofrecía emociones y dejaba claro que sería un compromiso abierto.

Con el paso de los minutos, Inter Bogotá asumió una postura más ofensiva, generando múltiples opciones de peligro. Fabricio Sanguinetti y el propio Parra lideraron los intentos, obligando a constantes intervenciones del arquero rival. Fortaleza, por su parte, apostó por el control de la pelota y la generación a través de Arroyo, manteniendo el equilibrio en el desarrollo del juego.

En la segunda mitad, el ritmo no disminuyó: Fortaleza 1 - Inter de Bogota

En la segunda mitad, el ritmo no disminuyó. Ambos equipos buscaron el gol de la victoria, pero se encontraron con la falta de precisión en el último toque y con actuaciones destacadas de los porteros, que evitaron que el marcador se moviera nuevamente.

El empate deja sensaciones encontradas. Fortaleza suma su quinto empate consecutivo y se mantiene en la parte baja de la tabla, mientras que Inter Bogotá, aunque sigue en zona media, también evidencia dificultades para cerrar los partidos.