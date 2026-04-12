[GOLES] Cali no aprovecha los resultados: empate contra Llaneros en Palmaseca

El estadio de Palmaseca fue testigo de un empate con sabor amargo para Deportivo Cali, que igualó 1-1 frente a Llaneros en el juego pendiente de la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-I. El resultado deja a ambos equipos en la pelea por los cuadrangulares, aunque con sensaciones distintas tras lo visto en el campo. El empate en el clásico capitalino no pudo ser capitalizado por el cuadro vallecaucano.

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El equipo dirigido por Rafael Dudamel, que llegaba séptimo con 22 puntos, asumió el protagonismo desde el inicio, pero le costó traducir su dominio en el marcador. La opción más clara del primer tiempo llegó al minuto 26, cuando Steven Rodríguez conectó de cabeza un centro de Matías Orozco, aunque su remate se fue por encima del arco. Llaneros respondió cerca del descanso con un intento de Jhon Vásquez, bien controlado por el guardameta local.

Para el complemento, el partido ganó en intensidad y las emociones no tardaron en aparecer. Al minuto 55, Matías Orozco rompió el cero con un remate preciso al palo izquierdo, desatando la celebración en Palmaseca y dando la impresión de que el triunfo se quedaría en casa.

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Sin embargo, la reacción visitante fue inmediata. Apenas cinco minutos después, Jhon Vásquez aprovechó una asistencia de Kevin Caicedo para marcar el 1-1, un gol que cambió el ritmo del partido y devolvió la confianza a Llaneros.

El encuentro tuvo un giro al minuto 66, cuando Dennys Quintero fue expulsado, dejando a la visita con diez hombres. Cali tomó la iniciativa y presionó en busca del triunfo, con oportunidades claras de Juan Dinenno a los minutos 75 y 82, pero sin efectividad.

Al final, el empate deja un sinsabor en el conjunto ‘azucarero’, que no logró capitalizar la ventaja numérica y cedió puntos importantes en casa.