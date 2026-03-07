[Goles] Cali sufre Palmaseca: Gamero quedó expuesto contra el Once Caldas

Tras los primeros treinta minutos el equipo vallecaucano se mostró más incisivo, la localía le permitió contar con la confianza de buscar la portería rival. Once Caldas tuvo algunas participaciones aisladas, Dayro Moreno, en una jugada con poca trascendencia, por poco capitaliza la tardía reacción de la defensa caleña.

Alberto Gamero vuelve a preocuparse: derrota en casa contra Once Caldas

Con más empuje que ideas, los dirigidos por Alberto Gamero fueron buscando llegar con peligro, a los 32 Avilés Hurtado celebró, al ganarle una pelota al arquero, pero su grito de gol fue anulado por una posición adelantada firmada por el juez de línea.

Minutos más tarde Dayro Moreno marcó el gol del desahogo para el Once Caldas, una pena máxima fue sancionada a favor del cuadro manizaleña y los locales sufren. Antes de acabar la primera etapa Gallese se convirtió en salvador, el equipo quedó bastante impactado por el gol en contra.

En la segunda etapa el equipo visitante se empezó a ver disminuido ante el empuje del Deportivo Cali, en dos oportunidades el arquero Parra se mostró bastante seguro y respaldó al Once Caldas con el marcador en ceros.

Deportivo Cali pierde el invicto en casa en esta Liga Betplay: tres victorias, dos empates y una derrota

Duelo de porteros, el partido se pone vibrante, de área a área, Once Caldas decidió aprovechar los espacios que deja el Cali en su afán de ir a buscar el empate, Gallese se destaca por mantener la diferencia de solo un gol, se ve algo perdido y agotado el equipo de Gamero.

La expulsión de Felipe Aguilar condiciona al local y faltando 15 minutos para el final del partido llegó el desafortunado momento para el Cali, un autogol luego de un contragolpe letal del Once Caldas, el lateral izquierdo Andrés Correa envió la pelota al fondo de la red.

Los ánimos en la tribuna occidental estaban bastante caldeados, el equipo local poco pudo hacer en los últimos minutos de juego, la pelota parada fue su única herramienta para aproximarse al descuento.

En los minutos de descuento fue expulsado Titi Rodríguez por doble amonestación. 2-0 para el Once. Cali recibe a Cúcuta en la próxima fecha. Once Caldas enfrentará en duelo de líderes al Deportivo Pasto.