En una noche cargada de tensión y dramatismo en el estadio General Santander, Cúcuta Deportivo consiguió un triunfo de oro al imponerse 1-0 sobre Boyacá Chicó, en un duelo marcado por la resistencia local y la polémica intervención del VAR. El solitario gol de Léider Berdugo, apenas al minuto 5, fue suficiente para que los ‘motilones’ sumaran tres puntos vitales en su lucha por alejarse de la zona de descenso.

[Goles] Drama en el General Santander: en emotivo partido Cúcuta derrotó a Boyacá Chicó

El compromiso arrancó con vértigo. A los 3 minutos, Andrés Aedo avisó para la visita con un remate desviado, pero la respuesta del Cúcuta fue inmediata y efectiva. Tras una asistencia de Eduar Arízalas, Berdugo definió con potencia dentro del área. La jugada fue revisada por el VAR, que validó el tanto en medio de reclamos del banco visitante, lo que añadió un componente de polémica desde el inicio.

Lejos de replegarse anímicamente, Boyacá Chicó asumió el control del balón y dominó gran parte del encuentro. Con un 63.8% de posesión y hasta 18 remates, los ‘ajedrezados’ buscaron insistentemente el empate, pero se encontraron con la falta de contundencia y una defensa local que respondió con firmeza. Jugadores como Jairo Molina, Juan Quiceno y Juan Díaz generaron peligro constante, aunque sin éxito en la definición.

Cúcuta ganó sufriendo: frenético partido 1-0 a los boyacenses, a pesar de los dos expulsados y el penal en contra

El equipo cucuteño, en contraste, apostó por un planteamiento pragmático. Con apenas el 36.2% de posesión y ocho disparos, supo capitalizar su única opción clara y luego se dedicó a proteger la ventaja. La lesión de Arízalas al minuto 25 obligó al ingreso de Omar Albornoz, en un partido que se tornó cada vez más físico y cortado, con reiteradas faltas y amonestaciones.

En la segunda mitad, el libreto se mantuvo. Chicó presionó sin descanso, mientras que Cúcuta resistió con orden, incluso en inferioridad numérica tras dos expulsiones que elevaron aún más la tensión en el cierre del juego. Pese a los intentos finales de Ítalo Montaño y Molina, el marcador no se movió.

El pitazo final desató la celebración en las tribunas: Cúcuta ganó sufriendo, pero con carácter, en un resultado que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.