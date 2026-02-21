[Goles] Dramático empate entre Deportivo Pereira y Deportivo Pasto

Agónico resultado en el Centenario de Armenia, gran escenario para el empate 2-2 entre Deportivo Pereira y Deportivo Pasto, el equipo local tuvo en dos oportunidades el resultado, pero no pudo sostener la ventaja, doloroso empate para el equipo dirigido por Arturo Reyes.

Primer gol del Deportivo Pereira: 1-0 contra Pasto

En un partido cambiante y cargado de emociones, Deportivo Pereira y Deportivo Pasto igualaron 2-2 en el Estadio Centenario de Armenia, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

Primer gol del empate del Pasto: 1-1 contra Pereira

El cuadro volcánico, uno de los líderes del campeonato, mostró mayor iniciativa desde el inicio. Jonathan Perlaza estrelló un remate en el palo y Diego Chávez volvió a inquietar con un disparo que exigió a la defensa local. Sin embargo, Pereira golpeó primero con un contragolpe bien elaborado: Jorge Bermúdez filtró un pase preciso para Wálmer Pacheco, quien definió al minuto 35 para el 1-0.

En el complemento, Pasto salió decidido a revertir la historia y encontró premio al 60’, cuando Santiago Córdoba empujó un centro desde la derecha para el empate. El juego entró en un tramo parejo hasta que, al 88’, Yúber Quiñones marcó el 2-1 que parecía definitivo para el Matecaña.

Gol del empate del Pasto: resultado final 2-2 contra Pereira

Pero la historia aún guardaba un giro más. En el 90+5’, Wilson Morelo asistió a Córdoba, que firmó su doblete y decretó el 2-2 final, dejando a Pereira sin su primera victoria y a Pasto sumando un punto valioso en la cima.