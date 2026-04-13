[GOLES] Se acabó la mala racha para el Bucaramanga: así fue la goleada al Boyacá Chicó

Atlético Bucaramanga firmó una contundente goleada frente a Boyacá Chicó en el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026, en un compromiso en el que impuso condiciones de principio a fin y deleitó a su afición con una actuación sólida y efectiva.

El conjunto ‘auriverde’ dominó las acciones desde el arranque, ante un rival que ofreció poco en ataque, más allá de intentos aislados. Bucaramanga generó peligro constante con Aldair Gutiérrez, Emerson Batalla y Kevin Londoño, aunque la falta de precisión evitó que el marcador se abriera antes.

La diferencia llegó al minuto 42 gracias a Fabián Sambueza, quien sacó a relucir su calidad con un remate desde media distancia que venció al portero rival. El argentino fue la gran figura del encuentro, manejando los tiempos y liderando el frente ofensivo.

En el complemento, aunque Boyacá Chicó intentó adelantar líneas, nunca logró inquietar con claridad. Bucaramanga, por su parte, encontró más espacios y terminó de liquidar el partido en el tramo final. Al minuto 83, Emerson Batalla desbordó por derecha y asistió a Brandon Caicedo, quien se estrenó con gol.

El propio Caicedo amplió la ventaja con un cabezazo tras centro de Jhon Freddy Salazar. La goleada se selló con un autogol de Sebastián Palma, tras una jugada individual de Batalla.