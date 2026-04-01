Deportes Tolima firmó una noche contundente en la Liga BetPlay tras golear 4-1 a Águilas, en un partido que tuvo como gran figura a Luis Fernando “Chino” Sandoval, autor de tres goles y una asistencia para encaminar la victoria pijao.

El equipo dirigido por David González sumó tres puntos clave que lo ubican en la tercera posición con 26 unidades y un partido menos, quedando muy cerca de asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales, justo antes de afrontar su debut en la Copa Libertadores ante Universitario.

Doblete de Chino Sandoval contra Águilas: Tolima remonta y gana 4-1

El compromiso no fue sencillo en su arranque. Águilas mostró orden y concentración durante gran parte del primer tiempo e incluso logró adelantarse en el marcador tras un penal convertido por Jorge Rivaldo, sancionado luego de una revisión del VAR por una falta de Brayan Rovira. Sin embargo, Tolima reaccionó sobre el cierre de la primera mitad: al minuto 43, un remate de Yeison “Tatay” Torres generó un rebote que fue capitalizado por Sandoval para igualar el encuentro.

En el complemento, el conjunto local salió decidido a imponer condiciones y encontró en Sandoval a su hombre más determinante. El delantero volvió a aparecer para marcar el segundo tanto y darle la ventaja a Tolima, consolidando su gran momento goleador.

La exhibición del “Chino” no se detuvo ahí. Además de completar su triplete, también participó en la construcción ofensiva con una asistencia para Torres, quien anotó el tercer gol del equipo. Con ese tanto, el partido quedó prácticamente sentenciado.

Ya con el dominio total, Tolima selló la goleada 4-1 en una noche redonda para Sandoval, que llegó a cinco goles en el torneo y se consolida como una de las principales cartas ofensivas del equipo. Ahora, el pijao pone la mira en Millonarios y Universitario.