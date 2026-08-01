Golpe para el Pasto: Águilas Doradas sorprendió en su visita a La Libertad

Deportivo Pasto dejó escapar una ventaja tempranera y terminó perdiendo 2-1 frente a Águilas Doradas, en un partido en el que el conjunto visitante reaccionó a tiempo y consiguió darle vuelta al marcador. El equipo nariñense comenzó ganando, pero no pudo sostener la diferencia y terminó cediendo los tres puntos.

El Pasto golpeó primero apenas en el minuto 9. Jorge Obregón apareció dentro del área y definió con pierna derecha para superar al arquero de Águilas Doradas, después de una asistencia de Santiago Córdoba.

El tanto le permitió al local tomar confianza, aunque la respuesta del visitante fue inmediata.

Águilas Doradas remontó al Pasto y se llevó los tres puntos en Ipiales

Águilas comenzó a generar varias aproximaciones. Eduar Arízalas, Andrés Ricaurte, Juan Roa y Junior Noguera exigieron al arquero del Pasto, que tuvo intervenciones importantes para mantener la ventaja. Sin embargo, la insistencia visitante terminó dando resultado antes del descanso.

Cuando se jugaba el minuto 45, Javier Mena encontró espacio dentro del área y definió con la pierna izquierda para establecer el 1-1. El empate llegó justo antes del descanso y cambió el panorama de un encuentro que el Pasto había comenzado dominando.

En el segundo tiempo, Águilas aprovechó el impulso del empate. A los 51 minutos llegó la remontada. Anthony Vásquez recibió una asistencia de Eduar Arízalas y, desde muy cerca de la portería, remató con la derecha para poner el 2-1.

El Pasto intentó reaccionar y tuvo algunas oportunidades para igualar. Santiago Córdoba tuvo un remate que fue rechazado, mientras Matías Pisano y Mayer Gil también probaron al arquero visitante. Sin embargo, el equipo local no encontró la claridad necesaria en los metros finales.

Águilas Doradas le dio vuelta al Pasto y celebró una gran victoria

Además, el conjunto nariñense terminó jugando con diez hombres después de que Matías Pisano recibiera la segunda tarjeta amarilla en el minuto 68.

En el tramo final, Águilas administró la ventaja y el Pasto buscó desesperadamente el empate. Hubo aproximaciones, pero ninguna terminó en gol.

Con el pitazo final, Águilas Doradas confirmó una remontada que comenzó con el empate de Mena y terminó con el gol de Vásquez. El Pasto, pese a adelantarse en el marcador, se quedó sin premio después de una segunda parte en la que no pudo contener la reacción visitante.