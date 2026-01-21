América de Cali se estrenó con victoria en la primera fecha de la Liga Betplay, el equipo escarlata ahora enfrentará al Boyacá Chicó en la altura de Tunja, en la previa el entrenador David González, en rueda de prensa, dejó sus impresiones sobre el arranque del equipo y sobre los fichajes que aún espera confirmar para esta temporada.

El DT ha sido el abanderado de la reestructuración deportiva que pretende el equipo, luego de la cantidad de altas y bajas que tuvo, se fueron: Santiago Silva partió a la Universidad de Concepción; Joel Graterol, a Academia Puerto Cabello; Manuel Caicedo, a Internacional de Palmira; Yerson Candelo está sin equipo; Daniel Bocanegra está sin equipo; Jean Pestaña, al Junior.

Además, otros grandes nombres se despidieron: Éder Álvarez Balanta está sin equipo; Franco Leys, en Aldosivi; Kéner González, al Internacional de Palmira; Andrés Felipe Roa, al Once Caldas; Sebastián Navarro, a Fortaleza; Cristian Barrios, al Junior; Luis Ramos Leiva, al Alianza Lima.

El entrenador hablo del juego que afronta este fin de semana contra Chicó: “nosotros tratamos de hacer, donde sea, es tener el balón más que el rival, darle posiciones que den frutos, no solo sumar pases o superar líneas, tenemos que ser aplicados en las presiones porque no vamos a poder hacerla los 90 minutos en Tunja, pero aprovecharemos los momentos para poder hacerlo y meter al equipo rival en problemas. Vamos a ir a Tunja con la intención de ganar”.

Al equipo se sumó Jean Fernandes, arquero brasileño; Marlon Torres, defensor central que regresa; Danny Rosero llega proveniente del Sporting Kansas City. Carlos Sierra, bicampeón con el club. Yeison Guzmán, desde Fortaleza de Brasil y Darwin Machís, atacante venezolano, quien ya vio la tarjeta roja el pado fin de semana contra Inter de Bogotá.

David González: "Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para traer a la persona adecuada"

Sobre el tema de los refuerzos el entrenador escarlata dijo: “Me parece que hemos acertado en varias posiciones importantes que necesitábamos reforzar y esta sí que es importante, por lo que debemos dar un paso seguro. Estamos en conversaciones con los dos o tres candidatos que tenemos y esperemos que antes de terminar esta semana podamos anunciar algo con certeza”.

Finalmente la gran duda es si llegará el delantero que tanto espera: “sigue en lo mismo, y cuando me refiero a eso es que estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para traer a la persona adecuada; no queremos entrar todavía en ese momento donde habrá que traer el que sea porque no es lo que queremos”.