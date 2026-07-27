¡Habilitado! Fichaje extranjero del América quedó listo para debutar

América de Cali recibió una buena noticia de cara al inicio de la Liga BetPlay II-2026. El extremo venezolano Edson Tortolero ya tiene toda su documentación en regla y quedó habilitado para realizar su debut oficial con el conjunto escarlata.

Mientras tanto, América continúa ajustando los últimos detalles de su plantilla y espera que Tortolero aporte desequilibrio y profundidad por las bandas en la búsqueda de volver a pelear por el título del fútbol colombiano.

La información fue revelada por el periodista Harold Caicedo, de *Zona Libre de Humo*, quien aseguró que el proceso administrativo del futbolista quedó completamente resuelto.

“La documentación de Edson Tortolero está lista. El nuevo jugador de América de Cali podrá debutar cuando lo diga David González, D.T. del equipo”, informó el comunicador.

Edson Tortolero quedó habilitado y podrá debutar con América de Cali cuando lo decida David González

Con esta novedad, el entrenador escarlata tendrá a disposición a uno de los refuerzos más importantes del semestre.

Tortolero llegó procedente del Carabobo FC en condición de préstamo con opción de compra para ocupar el lugar que dejó el venezolano Darwin Machís, quien regresó al conjunto granate.

El atacante, de 28 años, aterrizó en el fútbol colombiano tras destacarse con Carabobo, equipo con el que disputó la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Además, cerró su etapa en el club venezolano con un registro de 35 goles y nueve asistencias en 165 partidos, números que respaldan su capacidad ofensiva.

Ahora, la decisión sobre su estreno dependerá exclusivamente del cuerpo técnico encabezado por David González, que evaluará el momento ideal para darle sus primeros minutos con la camiseta americana.K