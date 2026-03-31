Previo al duelo contra Fortaleza, el equipo capitalino rindió un momento a la familia del juvenil del equipo que perdió la vida la semana pasada. Millonarios vivió un momento especial por Santiago Castrillón, jugador de las juveniles del equipo que perdió la vida.

¡Hasta las lágrimas! Así fue el emotivo homenaje de Millonarios a Santiago Castrillón

Previo al arranque del encuentro se mostró la expresión de algunos jugadores que se conmovieron hasta las lágrimas por el suceso tan particular que vive el equipo capitalino.

“Santiaguito por fin descanse en paz”, expresó su abuela, en una despedida que reflejó el dolor de toda una comunidad

El fútbol colombiano despidió con profundo dolor a Santiago Castrillón Gómez, joven promesa de las divisiones menores de Millonarios FC, cuyas exequias se realizaron en el Parque Memorial Tierra Santa, en medio de un ambiente de recogimiento y solidaridad.

Familiares, amigos y miembros del entorno deportivo se congregaron para darle el último adiós al jugador, cuyo fallecimiento ha generado una profunda conmoción en el país. Castrillón había sido hospitalizado en Bogotá tras desplomarse en pleno partido del Torneo Nacional Sub-20, durante el clásico ante Santa Fe, hecho que encendió las alarmas en el fútbol formativo.

Las muestras de afecto se hicieron sentir en distintos escenarios del balompié nacional, con homenajes y gestos de respeto por parte de sus compañeros. En su tierra natal, el adiós estuvo acompañado de palabras emotivas de sus seres queridos, quienes destacaron su alegría y compromiso.