Hay acuerdo: Deportivo Cali asegura la continuidad de una de sus figuras

Luego de varios días de negociaciones y de una incertidumbre que mantuvo en vilo a la afición azucarera, Deportivo Cali logró asegurar la continuidad de uno de los jugadores más importantes de su plantilla.

El lateral derecho Fabián Viáfara llegó a un acuerdo con la institución para extender su vínculo contractual hasta el 31 de diciembre, según informó el periodista Mariano Olsen.

La noticia pone fin a las especulaciones sobre el futuro del futbolista, quien terminaba contrato el próximo 30 de junio y había manifestado su intención de alcanzar un acuerdo que le brindara mayor estabilidad profesional.

Se acabó la novela: Fabián Viáfara seguirá en Deportivo Cali

De acuerdo con las versiones que circularon, las conversaciones entre ambas partes atravesaron momentos de dificultad debido a diferencias en la duración del nuevo contrato. Mientras el jugador aspiraba a un vínculo de un año, la propuesta inicial del club contemplaba únicamente una extensión de seis meses.

Esta situación generó dudas sobre la permanencia de Viáfara, una pieza que se convirtió en fundamental dentro del esquema del Deportivo Cali durante la última temporada. Su regularidad, experiencia y aporte tanto en defensa como en ataque llevaron a que la dirigencia priorizara las conversaciones para garantizar su continuidad.

Finalmente, según reveló Mariano Olsen a través de sus redes sociales, las partes lograron acercar posiciones y el futbolista decidió aceptar las condiciones planteadas por la institución.

Deportivo Cali evita una baja sensible y asegura un nombre fundamental

“SE QUEDA”, publicó el comunicador al confirmar que “Fabián Viáfara llegó a un acuerdo con Deportivo Cali para renovar su contrato hasta el 31 de diciembre. Luego de varios días de negociación, el lateral derecho decidió aceptar las condiciones del club”.

La renovación representa una noticia positiva para el conjunto vallecaucano, que continúa trabajando en la conformación de la plantilla para el segundo semestre del año.

Mantener a jugadores con experiencia y conocimiento de la institución era una de las prioridades de la dirigencia de cara a los retos deportivos que afrontará el equipo.