¿Hay presión? Ídolo del América lanzó un inesperado mensaje a David González antes de la Liga

América de Cali comenzó con una victoria su camino en la Copa BetPlay 2026 al derrotar 2-1 a Real Cartagena en el estadio Pascual Guerrero. El equipo dirigido por David González tomó ventaja en la serie de los dieciseisavos de final, aunque el descuento del conjunto cartagenero dejó abierta la eliminatoria de cara al duelo de vuelta en el Jaime Morón.

Más allá del resultado positivo, el rendimiento del equipo volvió a generar debate entre los aficionados escarlatas, que esperan que el nuevo proceso deportivo devuelva al club al protagonismo en el fútbol colombiano.

En ese contexto, uno de los grandes referentes de la institución, Pablo Armero, envió un mensaje directo al cuerpo técnico antes del inicio de la Liga BetPlay.

Con el partido de vuelta aún por disputar y el inicio de la Liga BetPlay a la vuelta de la esquina, el mensaje de Pablo Armero resume el sentir de buena parte de la afición: en América los proyectos siempre estarán respaldados por una condición innegociable, obtener resultados y luchar por los campeonatos.

El llamado de un ídolo del América: "la gente no puede estar sufriendo"

El exlateral izquierdo, campeón con el América y recordado por su paso por la Selección Colombia, reconoció el trabajo del DT, pero dejó claro que el margen de espera es reducido en un club de la exigencia del cuadro vallecaucano.

"Respeto al profe, pero él tiene que entender que la hinchada necesita resultados y ganar, la gente no puede estar sufriendo con el América", manifestó Armero en declaraciones entregadas a Zona Libre de Humo.

El exfutbolista también aseguró que el equipo necesita recuperar aspectos que históricamente identificaron al club y que, a su juicio, se han perdido en las últimas temporadas.

"En América lo que ha faltado es sentido de pertenencia, equipo, directivos", afirmó el exjugador, quien además recordó que la presión alrededor del conjunto escarlata siempre estará ligada a la obligación de pelear por títulos.

Armero también hizo énfasis en la responsabilidad que implica vestir la camiseta roja y en la necesidad de responder a una de las aficiones más numerosas del país.

Pablo Armero le envía un mensaje a David González: "La hinchada del América necesita resultados"

"América tiene una hinchada muy grande que necesita de títulos", señaló el exdefensor, dejando claro que el objetivo del club no puede limitarse únicamente a competir.

Las declaraciones llegan en un momento clave para David González, quien inició su ciclo con una victoria oficial, pero todavía tiene el reto de convencer desde el funcionamiento.

El triunfo sobre Real Cartagena le dio un respiro al entrenador, aunque el partido también dejó aspectos por corregir, especialmente después de la expulsión de Luis Quiñónez y el descuento del conjunto heroico.