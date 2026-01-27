Hernán Torres se juega el todo por el todo contra el Deportivo Pasto

El panorama por las toldas azules parece estar bastante oscuro, teniendo en cuenta las derrotas contra Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla, lo que deja a Millonarios en el fondo de la tabla y el futuro de Hernán Torres incierto, puesto que hay varios comentarios pidiendo la salida del entrenador tolimense.

Aunque las directivas del cuadro azul no se han pronunciado sobre la situación de Hernán Torres, se ha podido conocer que hay preocupación por la forma de jugar del equipo, la cual no ha sido del gusto de muchas personas y ha dejado un sinsabor entre varios integrantes de la junta directiva del club.

Hernán Torres habló previo al juego contra Pasto

Previo al compromiso contra el Deportivo Pasto, Hernán Torres hizo referencia sobre lo que puede suceder en este compromiso y dejó claro que hasta el momento nadie de la directiva ha hablado con él para darle un ‘ultimátum’, pero es consciente de que necesita ganar para tranquilizar a todos los hinchas.

“Estamos trabajando; en la tarde de este 27 de enero llegamos a Pasto a seguir trabajando y hacer un entrenamiento. Vamos a hacer un trabajo táctico, ya que no tenemos mucho tiempo (…) Hasta el momento no he podido hablar con la junta directiva, el tiempo es corto”, aseguró el entrenador tolimense.

Por otro lado, Hernán Torres se refirió a Édgar Elizalde, nuevo jugador del conjunto azul, y que hasta el momento no ha tenido su primera convocatoria, pues se está acoplando al equipo y necesita más sesiones de entrenamientos para poder sumar sus primeros minutos con el equipo azul.

“Edgar hasta ahora llegó, se está acondicionando, pero está trabajando”, aseguró el entrenador de Millonarios.

Millonarios no buscará arquero

Por último, el estratega azul dejó claro que, a pesar de la lesión de Guillermo De Amores, Millonarios no buscará un arquero, lo que genera incertidumbre en todos los seguidores, quienes piden a gritos un guardameta de categoría, esto tras los diferentes errores que se presentan en esta posición.

“La lesión de Guillermo no es tan grave; esperamos que esta semana ya esté a tono y pueda entrenar con el plantel. Igual tenemos que esperar qué pasa”, finalizó el entrenador de Millonarios previo a su viaje a la ciudad de Pasto.