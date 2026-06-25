Histórico estadio colombiano tendrá millonaria transformación: ya fue adjudicada la obra

La modernización de los escenarios deportivos continúa tomando fuerza en Colombia y ahora Manizales se une a esa tendencia con dos importantes proyectos que buscan fortalecer la infraestructura para el deporte y la recreación.

La Alcaldía adjudicó las obras para la renovación de la cubierta del Estadio Palogrande y la construcción del Recreodeportivo de la Comuna San José, iniciativas que representan una inversión superior a los $22.123 millones.

De acuerdo con la información publicada por el diario "La Patria", el proyecto más emblemático para los aficionados al fútbol será la modernización y el cambio de cubierta del Estadio Palogrande, casa de Once Caldas.

La intervención fue adjudicada al Consorcio MPO por un valor de $6.177 millones y contempla la renovación de una de las estructuras más representativas del escenario deportivo manizaleño.

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A esta obra se suma la construcción del Recreodeportivo de la Comuna San José, adjudicada al Consorcio Comuna Osma por $15.946 millones. El proyecto busca ampliar los espacios destinados a la actividad física, la recreación y el encuentro comunitario en uno de los sectores más importantes de la capital caldense.

Las iniciativas convierten a Manizales en una de las ciudades que se incorporan al ambicioso proceso de modernización deportiva que vive el país.

En los últimos meses han avanzado proyectos de gran impacto como la remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, cuya inversión ronda los $180.000 millones y contempla una ampliación significativa de su capacidad.

También sobresale el nuevo complejo proyectado para el Estadio El Campín, que incluirá un moderno escenario con techo retráctil y capacidad superior a los 50.000 espectadores, así como la renovación integral del Estadio Atanasio Girardot, donde se proyecta una ampliación hasta los 60.000 asistentes.