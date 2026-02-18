Hubert Bodhert, nuevo técnico destituido del FPC: ¿Cuántos entrenadores van?

La directivas le pidieron el equipo, luego del empate 1-1 de Alianza Valledupar contra Cúcuta Deportivo por la jornada 7 de la Liga Betplay.

Los técnicos que dejaron su cargo en la Liga Betplay 2026-I

Hernán Torres sufrió su salida de Millonarios, Nelson Flórez fue despedido en Cúcuta, Alexis Márquez dejó Jaguares, Flabio Torres enfrenta la misma realidad en Boyacá Chicó. Y en el marco de la fecha siete, Hubert Bodhert fue apartado de su cargo en vista de los rendimientos deportivos.

Carlos Ferreira, presidente de la entidad de Valledupar aseguró: "Desafortunadamente, debido al rendimiento, consideramos que era necesario pedirle al equipo al profesor Uber Boder, cosa que hemos realizado, ya lo habíamos hablado antes de este partido con él. Y desafortunadamente, pues tenemos que hacerlo".

.El equipo venía teniendo una regularidad muy buena el 2025, sumó 58 puntos en el año a puertas de clasificar en el primer y segundo semestre, pero en este primer semestre las cosas no se dieron, el dirigente agregó: "Mantuvimos la nómina, digamos, una gran base de los 11 jugadores titulares había ocho de ellos que mantuvimos. Los otros trece fueron refuerzos que aparentemente, según la explicación que nos da el cuerpo técnico, pues no cumplieron con lo que ellos esperaban y vino un rendimiento que no ha sido acorde a lo que merecemos nosotros como institución y merece nuestra afición y nuestra hinchada".