¡Duermen como líderes! Victoria del Inter 1-2 contra Medellín en el Atanasio

El equipo local sufrió el partido contra el Inter en el Atanasio Girardot, el partido quedó 1-2 a favor de los visitantes, el entrenador Alejandro Restrepo sufre con el rendimiento de su equipo.

Desde muy temprano el partido avisó cómo sería el desarrollo, en el primer minuto susto para los locales, Kevin Parra sacó un remate de media distancia que obligó a Salvador Ichazo a una buena intervención. Primer tiro de esquina del partido.

En menos de siete minutos ya había goles, gran pase en profundidad de Larry Vásquez que deja a Moncada de cara al arco. El delantero define y pone el 0-1 en el Atanasio Girardot. El equipo visitante se adelantó con un gran gol.

En el segundo tiempo la constante fue igual, el juego interno y el juego eterno no cobraron resultado, por el contrario, la estrategia del equipo visitante fue ocupando los espacios.

El peor resultado para el DIM llegó, el equipo visitante se fue adelante. ¡Doblete de Dereck Moncada! ¡Golazo de Internacional que da un golpe de visitante!

A casi quince minutos de terminar el partido los locales descontaron en el resultado, Fariñez en una primera instancia atajó la pena máxima del polaco, Medellín cambió el cobrador y Leyser Chaverra convirtió el penalti para descontar en el marcador