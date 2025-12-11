Internacional de Bogotá: presidente acabó polémica y explicó el nombre del club

El conocido equipo de La Equidad ha quedado en el recuerdo y ahora el conjunto denominado Internacional de Bogotá salta a la escena del fútbol colombiano para reemplazarlo, buscando un nuevo cambio de identidad que ayude a impulsar y conseguir mayores logros deportivos, económicos y administrativos.

En las últimas horas, el equipo anunció su nuevo nombre y escudo pensado en aspectos naturales propios del país, como los cerros orientales y el cóndor andino, acompañado de un color dorado que representa todo lo que se expone en el Museo del Oro de Bogotá.

Lea también: Pereira podría no jugar el 2026 y ya tiene posible reemplazo

Presidente del Internacional de Bogotá defendió la elección del nombre del club

El señor Nicolás Maya, presidente del Internacional de Bogotá, ofreció una entrevista para el programa Planeta Fútbol de Win Sports y habló entre otras cosas de la polémica que ha generado la elección del nombre del club, que para algunos no ha generado mucha empatía al saber que en Colombia ya existía el Internacional de Palmira y que además esta institución no es conocida en el exterior para considerarla internacional.

“En general hemos hablado con nuestros colegas y otros equipos, en Colombia hay 4 reales, 3 deportivos, en muchos partes del mundo existe eso, es algo que hemos charlado y no hemos tomado una combinación específica de palabras que molesten a otros equipos”, dijo Maya.

“Con el nombre queríamos proyectar que somos un equipo que realmente recibe a todos y en el que cabemos todos, donde vamos a escribir la historia todos juntos, necesitábamos un nombre más inclusivo que representara a más gente”, añadió el presidente.









¿Cuáles son los retos del club y cuándo será la presentación del uniforme?

En pleno desarrollo de la conformación de la plantilla, otro de los aspectos que están pendientes de anunciar en este nuevo equipo es el diseño de sus uniformes, así que el presidente dio detalles dela fecha y los colores que tendrá, además, contó de las aspiraciones para la siguiente temporada.

“Lo vamos a revelar el sábado en la mañana, hemos recibido muy buenos comentarios, vamos a combinar blanco, negro y dorado, en un año 2026 dónde debemos tener dos buenos torneos de liga, tratamos de conformar una plantilla joven con 5 o 6 jugadores de experiencia, un año en el que tenemos que sumar muchos puntos”, concluyó el alto directivo.







