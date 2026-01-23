Millonarios tendría una nueva baja para el 2026: ya habría acuerdo

Uno de los grandes dolores de cabeza que tiene Millonarios en el 2026 es la liberación de cupos en la plantilla, esto luego de la reducción de cupos que dio a conocer Dimayor en la presente temporada, lo que ha generado varios movimientos en los equipos del fútbol profesional colombiano.

Ante esta situación, Millonarios ha trabajado arduamente para liberar cupos en su plantilla; es por eso que, durante los últimos días, el conjunto azul habría llegado a un acuerdo con uno de sus jugadores, quien se iría del club en condición de préstamo a uno de los grandes del país.

Jhon Largacha se iría de Millonarios

Según dio a conocer Samuel Duque, periodista deportivo, Millonarios habría llegado a un acuerdo con el Deportivo Pereira y con el jugador para que vuelva al equipo matecaña este semestre en condición de préstamo y pueda tener minutos, teniendo en cuenta que no iba a ser tenido en cuenta en el cuadro bogotano.

“Felipe Mosquera y Jhon Largacha están a la expectativa de que esta semana se concreten los convenios entre clubes y así poder firmar el nuevo contrato con Deportivo Pereira. Se espera que ambos puedan participar del juego contra Fortaleza por la fecha 2”, afirmó el periodista.

Con la salida de Jhon Largacha, Millonarios ya suma doce bajas para este semestre: Neyser Villarreal, Bruno Savio, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez, Iván Mauricio Arboleda, Juan Pablo Vargas, Juan Carvajal, Helibelton Palacios, Nicolás Arévalo y Edwin Mosquera.

Millonarios sigue trabajando en más salidas

Además, se espera que en los próximos días Millonarios siga trabajando en más salidas del club. Se espera que el jugador Nicolás Giraldo también pueda rescindir el contrato con el equipo azul, esto teniendo en cuenta que el lateral no será tenido en cuenta por Hernán Torres en el 2026.

Vale recordar que otro de los jugadores que podría salir de Millonarios era Santiago Giordana. Sin embargo, el delantero tomó la decisión de operarse la rodilla, razón por la que estará en su rehabilitación con los azules.