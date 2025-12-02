Jugador de Tolima muy cerca de llegar a uno de los más grandes del FPC

El nombre de Junior Alexis Hernández Angulo vuelve a sacudir el mercado de fichajes en el fútbol colombiano. El lateral zurdo de 26 años, uno de los jugadores más determinantes del FPC y figura del Deportes Tolima, se perfila como uno de los grandes protagonistas del periodo de transferencias para 2026. Tras siete temporadas, dos títulos y tres finales con el Vinotinto y Oro, el jugador considera que ha llegado el momento de buscar un nuevo reto en su carrera.

Millonarios y América van por el lateral más cotizado del país

La regularidad y el crecimiento de Hernández no han pasado desapercibidos. Millonarios y América de Cali, dos de los clubes más grandes del país, ya iniciaron conversaciones preliminares para explorar su fichaje. Ambas instituciones consultaron el entorno del jugador y preparan ofertas formales para presentarlas al Deportes Tolima en los próximos días.

Desde Ibagué la postura es firme:

No habrá préstamo.

Solo se considerará una venta definitiva .

. El Tolima esperará primero que Hernández exprese formalmente su deseo de salir.

La propuesta económica deberá ser acorde al valor del jugador, uno de los activos más importantes del club.

Hernández, cerca de llegar a los 200 partidos como profesional, es titular indiscutible desde hace varias temporadas y es hoy un perfil escaso en el mercado, un lateral profundo, agresivo, con recorrido y peso ofensivo.

Un posible adiós en medio del mejor momento del Tolima

La novela alrededor del lateral coincide con el excelente presente del Deportes Tolima. El equipo de Lucas González vive una racha formidable, ocho fechas invicto, con siete victorias y un empate, y la defensa menos vencida del campeonato con solo 18 goles recibidos en 24 jornadas. Todo apunta a que el club podría sellar su clasificación a la final de la Liga BetPlay en la próxima fecha.

Mientras la hinchada sueña con una nueva final, el futuro de Junior Hernández se vuelve un tema central en el mercado. Millonarios y América pujan fuerte por el mejor lateral zurdo del país, y será el propio jugador quien defina si este es el momento de dar el salto.