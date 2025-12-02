Junior busca la final de la Liga BetPlay: duda, baja y regreso

Junior de Barranquilla se convirtió en el principal favorito del grupo A para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay, después de derrotar en la fecha 4 a Atlético Nacional y asumir el liderato de la zona con ocho puntos.

Ahora, el equipo dirigido por Alfredo Arias deberá lograr el boleto a la final enfrentando a América de Cali en la cuarta jornada y cerrando los cuadrangulares contra Deportivo Independiente Medellín.

Baja, duda y regreso en Junior para el remate de cuadrangulares

Para la recta final de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, en Junior de Barranquilla se confirmaron una baja, una duda y un importante regreso.

La baja tiene que ver con el mediocampista Jesús Rivas, quien fue reportado por el Comité Disciplinario del Campeonato por acumular cinco tarjetas amarillas, por lo que deberá cumplir con una fecha de sanción y no estará disponible para el duelo contra América de este jueves 4 de diciembre.

Por otro lado, la duda que se maneja en Junior está relacionada con el defensa central paraguayo Javier Báez, quien ya estaría recuperado de un problema en una de sus rodillas y podría ser utilizado por Alfredo Arias.

Finalmente, en el conjunto 'rojiblanco' se celebra el regreso del zaguero Jermein Zidane Peña, que pagó la fecha de suspensión, luego de haber sido expulsado en la tercera jornada ante Atlético Nacional.

Peña podría reaparecer contra América.

Cuentas de Junior para ser finalista de la Liga BetPlay

Para ser finalista de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla necesita derrotar este jueves 4 de diciembre a América de Cali en condición de local en el estadio Metropolitano en duelo válido por la fecha 4.

En caso de conseguir la victoria, los dirigidos por Alfredo Arias llegarán a 11 unidades.