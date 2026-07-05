¿Junior cerró a su nuevo delantero? Bombazo en Barranquilla

Junior de Barranquilla está a un paso de concretar uno de sus primeros refuerzos para el segundo semestre de 2026.

El delantero argentino Francisco Fydriszewski será nuevo jugador del vigente bicampeón del fútbol colombiano y solo restan detalles para que el club haga oficial su incorporación.

El fichaje también encaja con el perfil de jugador solicitado por el técnico Alfredo Arias. En días recientes, el entrenador uruguayo dejó claro que prioriza futbolistas comprometidos con la idea de juego antes que nombres de renombre o contrataciones mediáticas.

El bicampeón no se detiene: Junior amarró a su nuevo goleador

"Quiero jugadores para Junior, futbolistas con hambre de gloria. Que vengan con ganas de competir, de correr, de atacar y de mantener la identidad que tuvo este equipo durante los dos campeonatos. Si solo viene un jugador porque es famoso, porque fue una gran figura o porque tiene un gran nombre, yo diría que mejor no", manifestó Arias en diálogo con El Heraldo.

El estratega también insistió en que los nuevos integrantes deben adaptarse a la filosofía del equipo: "Quiero futbolistas que entiendan dónde están llegando. Que sepan que Junior es un equipo que exige competir al máximo, que obliga a correr, a atacar y a asumir protagonismo. No me interesa únicamente el currículum. Me interesa la actitud, el compromiso y las ganas de seguir ganando", agregó.

Se mueve el mercado: Junior cerró un delantero extranjero para el segundo semestre

Según conoció medios barranquilleros, Diario Deportes, las negociaciones quedaron prácticamente cerradas este sábado y el atacante viajará en los próximos días a Barranquilla para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato con el conjunto 'rojiblanco'.

La llegada de Fydriszewski responde a la planificación deportiva que adelanta Junior tras conquistar de manera consecutiva la Liga BetPlay-II de 2025 y la Liga BetPlay-I de 2026.

El equipo ya trabaja en la pretemporada con la mira puesta en un gran objetivo: alcanzar el tricampeonato del fútbol colombiano y conformar una nómina competitiva para afrontar la Copa Conmebol Libertadores 2027.

Con la inminente llegada de Francisco Fydriszewski, Junior comienza a mover el mercado de fichajes con el propósito de mantener la base del equipo campeón y reforzar su ataque para seguir siendo protagonista tanto en la Liga BetPlay como en el plano internacional.