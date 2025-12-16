Arias apagó el triunfalismo en Junior ante Tolima: "Es otro partido y arranca 0-0"

Junior de Barranquilla se alista para lo que será la final de vuelta de la Liga Betplay 2025. El elenco dirigido por Alfredo Arias se medirá ante Deportes Tolima en un partido que tendrá un toque especial tras el 3-0 en la ida, donde el conjunto tiburón se mostró muy superior ante los tolimenses.

En la previa del compromiso, el técnico del cuadro rojiblanco habló de las sensaciones antes de definir el trofeo ante el onceno pijao. Arias reveló cuáles serán los cambios en el desarrollo del partido respecto al juego de ida y las sensaciones de triunfalismo de la hinchada antes del juego.

¿Cómo se vive la final en lo personal?

Sin duda una con el tiempo aprende, uno de los aprendizajes es disfrutar todo. Yo hago algo que me apasiona y luego cuando veo los partidos me da un poco de vergüenza verme en la cancha, pero lo disfruto a mi manera. Non es fácil llegar a las finales, más allá después del resultado. Estoy agradecido a mis jugadores, al club, a la vida.

Complejidad de un rival como Tolima

He pensado como tratar de limitar a un buen equipo como Tolima. Es un rival de cuidado, tiene un proceso, desde que yo llegué, siempre están en las semifinales y las finales. Mantienen una idea y vamos a tratar de contrarrestarlos, de encontrar sus debilidades y limitar sus fortalezas.

Suficiente la ventaja de 3 goles

Es otro partido, esto comienza 0-0 y es lo que vamos a plantear nosotros. Nosotros erramos 3 o 4 goles, si hubiéramos tenido más efectividad terminaba con más goles. Quiero que mañana no pensemos en defender tres goles, sino en ir por uno o dos más porque estamos capacitados para ello.



