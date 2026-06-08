Junior de Barranquilla volvió a generar peligro en el partido gracias a una acción protagonizada por dos de sus hombres más activos en ataque.

Jannenson Sarmiento apareció por el sector ofensivo y encontró espacios para asistir a Bryan Castrillón, quien intentó sorprender con un remate que terminó controlado sin dificultades por el arquero de Atlético Nacional.

La jugada se produjo tras una buena combinación ofensiva del conjunto rojiblanco. Sarmiento, participativo y desequilibrante por las bandas, habilitó a Castrillón en una posición favorable para finalizar la acción. El atacante sacó un remate de pierna derecha desde el costado izquierdo, buscando dirección hacia el centro de la portería.

Sin embargo, el disparo careció de la potencia y ubicación necesarias para inquietar seriamente al guardameta verdolaga. David Ospina observó la trayectoria del balón y controló la acción con seguridad, evitando cualquier riesgo para su equipo.

Castrillón probó desde fuera del área, pero Nacional respondió con seguridad

La llegada reflejó la intención de Junior de seguir buscando el arco rival pese a la ventaja obtenida en el partido de ida.

Castrillón, uno de los protagonistas de la final gracias a su anotación en Barranquilla, volvió a mostrarse como una alternativa constante en el frente de ataque, mientras que Sarmiento continúa aportando movilidad y generación de juego en los metros finales.

Aunque la acción no terminó en gol, sirvió para mantener la presión sobre Nacional y demostrar que el conjunto dirigido por Alfredo Arias no está dispuesto a renunciar al ataque en un partido de máxima exigencia.