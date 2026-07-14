Junior sorprendió a todos con el reemplazo de Jhomier Guerrero

Junior de Barranquilla ya comienza a reorganizar su plantilla tras confirmar la salida de Jhomier Guerrero, quien continuará su carrera en Millonarios.

Aunque el mercado de fichajes sigue abierto, el cuerpo técnico encabezado por Alfredo Arias tendría decidido apostar por un jugador de la cantera para cubrir la vacante que deja uno de los laterales más destacados del bicampeón del fútbol colombiano.

Se fue Jhomier Guerrero y Junior ya encontró a su reemplazo: ¿quién es?

De acuerdo con información de Diario Deportes, el elegido es Daniel Socarrás, un prometedor lateral derecho de apenas 18 años que ha realizado todo su proceso de formación en el Barranquilla FC y que ahora está listo para dar el salto definitivo al primer equipo rojiblanco.

La confianza del entrenador uruguayo en el joven defensor no es casualidad. Socarrás ha sido seguido de cerca por el cuerpo técnico gracias a sus actuaciones en las divisiones menores y también ha integrado procesos de la Selección Colombia Sub-20.

De hecho, recientemente fue convocado por César Torres para un microciclo de preparación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un reconocimiento que respalda su crecimiento futbolístico.

Junior ya tendría al reemplazante de Jhomier Guerrero: la apuesta de Alfredo Arias para el lateral derecho

La decisión llega luego de que Junior concretara el traspaso de Jhomier Guerrero a Millonarios. El negocio se cerró por 500.000 dólares, correspondientes al 80 % de los derechos deportivos del futbolista.

Tras varios días de negociación, ambos clubes alcanzaron un acuerdo no solo en el monto de la transferencia, sino también en la forma de pago, aspecto que había retrasado la operación.

Antes de aceptar su salida, Junior intentó renovar el contrato de Guerrero e incluso le ofreció una mejora salarial que igualaba las condiciones de uno de los jugadores mejor remunerados del plantel.

Sin embargo, el lateral manifestó su deseo de cambiar de aires por motivos personales y finalmente el club accedió al traspaso, siempre y cuando recibiera una compensación económica.

Hay decisión en Junior: definido el sustituto de Jhomier Guerrero

Con la promoción de Daniel Socarrás, Junior apuesta por el talento de sus divisiones inferiores para afrontar una temporada exigente, en la que defenderá el título del fútbol colombiano y competirá en torneos internacionales.

Además del juvenil, Alfredo Arias cuenta en la plantilla con Edwin Herrera, quien puede desempeñarse por ambas bandas, y con los laterales izquierdos Yeison Suárez y Fabián Correa, alternativas que le darán variantes mientras Socarrás busca consolidarse en el equipo profesional.