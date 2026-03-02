Junior tendrá buenas noticias Vs Alianza Fc y una alerta en la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla se prepara para recibir este jueves 5 de marzo a Alianza Fc en el estadio Romelio Martínez en partido válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

El conjunto 'rojiblanco' afrontará el compromiso con el objetivo de sumar una nueva victoria, luego de haber derrotado como visitante a Jaguares de Montería en la novena jornada.

Adicionalmente, los dirigidos por Alfredo Arias intentarán iniciar con un triunfo la seguidilla de tres compromisos que disputarán en condición de local, ya que posteriormente se medirán con Atlético Nacional en duelo aplazado de la fecha 3 y contra Fortaleza por la jornada 11.

Buena noticia en Junior

Para el partido contra Alianza Fc, Junior de Barranquilla tendrá una buena noticia, ya que contará con algunos jugadores que estaban ausente por lesión.

Inicialmente, el cuadro 'rojiblanco' vuelve a tener disponible al extremo Cristian Barrios, que había terminado con algunas dolencias el duelo con Santa Fe por la fecha 8 y no sumó minutos contra Jaguares.

Por otro lado, frente a Alianza Fc se podría registrar el regreso oficial, por lo menos a una convocatoria, del experimentado delantero Carlos Arturo Bacca, que se recuperó de una delicada lesión en el tendón de Aquiles.

Bacca ya recibió el alta médica y realizó los respectivos trabajos de reacondicionamiento físico para ser tenido en cuenta por el técnico Alfredo Arias.

Alerta en Junior

En medio de las buenas noticias por los regreso de Barrios y Bacca, en Junior hay una pequeña alerta por culpa de Teófilo Gutiérrez.

Y es que el experimentado delantero, que marcó su gol 100 con la camiseta 'rojiblanca' en el triunfo sobre Jaguares, fue amonestado en dicho compromiso y quedó a una tarjeta amarilla de tener que pagar una fecha de sanción.

En caso de ser amonestado contra Alianza, Gutiérrez se perdería el partido contra Atlético Nacional.