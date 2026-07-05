Junior de Barranquilla continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer su plantilla para el segundo semestre de 2026 y ya tendría un nuevo nombre en carpeta para reforzar la defensa.

La búsqueda de un defensor se convirtió en una prioridad para la dirigencia luego de confirmarse la salida de Lucas Monzón y ante la necesidad de reforzar una zona que contará con Daniel Rivera, Jean Carlos Pestaña y Jermein Zidane Peña como principales alternativas.

Inicialmente, Junior intentó concretar el regreso del barranquillero Andrés Alarcón, quien brilló en Deportivo Pasto y Patriotas antes de dar el salto al FC Dynamo Majachkalá de Rusia. Sin embargo, el defensor optó por continuar su carrera en el fútbol europeo, lo que obligó al conjunto tiburón a explorar nuevas alternativas en el mercado internacional.

Junior ya encontró al reemplazo que buscaba para su defensa

Junior afrontará un semestre de máxima exigencia con la defensa del título de la Liga BetPlay y la planificación de la Copa Conmebol Libertadores 2027 como principales objetivos.

Por ello, la dirigencia trabaja para entregarle al cuerpo técnico una nómina más amplia y competitiva. Si las conversaciones llegan a buen puerto, Renzo Malanca se convertirá en una nueva pieza para apuntalar la defensa rojiblanca y reforzar la ilusión del tricampeonato.

El periodista Hugo Illera aseguró que el club rojiblanco está muy cerca de cerrar la incorporación del zaguero argentino Renzo Malanca, actualmente vinculado al Huachipato de Chile.

El bicampeón va por otro refuerzo: este es el defensor que está en carpeta

En ese escenario apareció el nombre de Malanca, un defensor de perfil derecho que pertenece a Huachipato y que podría convertirse en uno de los primeros fichajes del vigente bicampeón del fútbol colombiano. Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte del club, las negociaciones estarían avanzadas y el acuerdo podría cerrarse en los próximos días.

La llegada del argentino también responde a las exigencias del entrenador Alfredo Arias, quien ha insistido en que los refuerzos deben ajustarse a la identidad competitiva del equipo y aportar intensidad, compromiso y solidez en cada línea del campo.

"Renzo Malanca, zaguero central de perfil derecho, cerca de llegar al Junior de Barranquilla, jugador que hace parte del registro de Huachipato", informó Illera a través de sus redes sociales, alimentando las expectativas de la afición barranquillera.