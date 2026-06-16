Junior toma decisiones drásticas tras el título: ya hay dos salidas confirmadas

Junior de Barranquilla ya comenzó a mover sus fichas de cara al segundo semestre de 2026. Luego de conquistar la Liga BetPlay y alcanzar la estrella número 12 de su historia, el conjunto rojiblanco trabaja en la conformación de la nómina que afrontará la defensa del título y la preparación para la Copa Libertadores 2027.

En medio de ese proceso, Diario Deportes, medio barranquillero, afirma que ya hay dos salidas ya están definidas. La primera corresponde al lateral izquierdo Jhon Navia, quien no continuará en la institución tras un semestre en el que tuvo poca participación y no logró consolidarse en el esquema del entrenador Alfredo Arias. Su irregular rendimiento terminó pesando en la decisión de la dirigencia, que ya explora alternativas para reforzar esa posición.

La segunda baja confirmada es la de Carlos Bacca. El histórico delantero finalizará su contrato el próximo 30 de junio y no recibirá una oferta de renovación. De esta manera, llegará a su fin una de las etapas más importantes en la historia reciente del club.

Junior sacude su plantilla: confirmadas dos bajas y hay expectativa por otra decisión

Bacca se marchará como el máximo goleador histórico del Junior, con 111 anotaciones en 256 partidos, cifras que lo convirtieron en una referencia obligada para la afición barranquillera. Su legado incluye títulos, goles decisivos y un papel fundamental en algunos de los momentos más exitosos de la institución.

Mientras tanto, la situación de Teófilo Gutiérrez sigue generando expectativa. Aunque el experimentado atacante también finaliza contrato el 30 de junio, su continuidad aún no ha sido anunciada oficialmente por el club. Las declaraciones de Fuad Char dejaron abierta la posibilidad de una desvinculación, pero la decisión definitiva todavía no ha sido comunicada.

Junior prepara un nuevo ciclo y varias figuras podrían decir adiós

Teófilo ocupa un lugar privilegiado en la historia rojiblanca. Con 71 goles en 274 encuentros, es uno de los máximos referentes del club y una figura profundamente identificada con la afición tiburona.

La dirigencia encabezada por Fuad Char y el técnico Alfredo Arias espera definir el panorama completo el próximo 29 de junio, fecha en la que el plantel retomará actividades tras el período de descanso.

Mientras se estudian otras renovaciones y posibles salidas, Junior ya trabaja en la búsqueda de un delantero goleador y un lateral izquierdo. La renovación comenzó y el campeón del fútbol colombiano prepara cambios importantes para afrontar los nuevos retos que se avecinan.