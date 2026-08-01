Junior Vs Millonarios EN VIVO | Liga BetPlay fecha 2 | minuto a minuto y goles

Junior de Barranquilla recibe este sábado 1 de agosto a Millonarios en el estadio Romelio Martínez en uno de los partidos más atractivos de la fecha 2 de la Liga BetPlay.

Junior Vs Millonarios: hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Junior y Millonarios se disputa este sábado 1 de agosto a partir de las 8:30 de la noche, horario colombiano, y es válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal de Win Sports +. También cuenta con seguimiento EN VIVO ONLINE de www.Deportesrcn.com

Así llega Junior

Junior recibe a Millonarios, después de un mal inicio en la temporada del segundo semestre de 2026, ya que perdió en la fecha 1 de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima y quedó eliminado de la Copa BetPlay al caer ante Barranquilla FC.

Para el compromiso contra Millonarios, el director técnico Alfredo Arias volverá a tener disponibles al guardameta Mauro Silveira, al mediocampista Bryan Castrillón y a los delanteros Luis Fernando Muriel y Francisco Fydriszewski, quienes no sumaron minutos en la jornada inaugural.

Así llega Millonarios

Millonarios tampoco tuvo un buen inicio de temporada al caer en la fecha 1 en condición de local ante Atlético Bucaramanga.

El director técnico Fabián Bustos ha sido fuertemente criticado por el bajo rendimiento del equipo, a pesar de las importantes incorporaciones.