Junior y Tolima pican en punta: Así quedaron las cuentas para la final

La cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales dejó el panorama casi listo para dos equipos, Junior y Deportes Tolima. Ambos cierran la fecha como líderes y podrían confirmar su clasificación a la gran final de la Liga BetPlay en la próxima jornada, que se disputará entre miércoles y jueves.

Grupo A: Junior tiene la primera opción, pero los cuatro siguen con vida

Tras su victoria 2-1 contra Atlético Nacional, Junior llegó a ocho puntos y depende de sí mismo para clasificar. América y Nacional quedaron con cinco unidades, mientras que Medellín sigue último con dos, pero aún sueña gracias al punto invisible.

Junior podrá jugar con el resultado del clásico paisa, que abre la fecha a las 6:30 p.m. El equipo de Alfredo Arias recibirá al América a las 8:35 p.m. sabiendo exactamente qué necesita.

Junior clasificará este jueves si:

Le gana al América y Nacional empata o pierde contra Medellín.

En ese escenario, llegaría a la final sin esperar la última jornada.

América también sigue con opciones y podría llegar líder a la fecha final si derrota a Junior por más de un gol y Nacional no vence al DIM. Nacional, por su parte, ya no depende de sí mismo: está obligado a ganar el clásico para seguir vivo.

Medellín, pese a su mal arranque, aún tiene una ruta mínima:

Debe ganar el clásico y luego vencer a Junior en el Atanasio.

Además, necesita que América derrote a Junior en Barranquilla y que luego pierda contra el DIM.

Ese escenario generaría un cuádruple empate en el que el equipo de Diego Arias sería primero.

Grupo B: Tolima puede sellar su clasificación este miércoles

El panorama es mucho más claro en el Grupo B. Deportes Tolima lidera con 10 puntos, seguido por Bucaramanga con 7, mientras Santa Fe y Fortaleza ya están eliminados.

Tolima visitará al Bucaramanga este miércoles (8:30 p.m.) y tiene todo servido para asegurar su cupo a la final.

Tolima clasificará si:

Gana el partido

Empata en el Américo Montanini.

Para Bucaramanga, dirigido por Leonel Álvarez, no hay margen de error, debe ganar para llegar vivo a la última fecha. De hacerlo, luego estaría obligado a vencer a Santa Fe en El Campín y esperar que Tolima no le gane a Fortaleza.

Si Bucaramanga empata y Tolima pierde ante Fortaleza en la última jornada, también tendría opciones, pero solo en caso de que el equipo de Lucas González caiga.

Dos líderes a un paso de la final

Junior y Tolima tienen el camino más despejado y podrían sellar su clasificación en la quinta fecha. Para el resto, la jornada será de tensión máxima, en el Grupo A siguen vivos los cuatro y cualquier tropiezo podría ser definitivo. En el B, Bucaramanga se aferra a la última esperanza. La definición está servida.