La ambiciosa apuesta de Hernán Darío Herrera para el nuevo semestre

Once Caldas comenzará este fin de semana su camino en la Liga BetPlay II-2026 con un objetivo claro: pelear por el campeonato. En la antesala del compromiso frente a Cúcuta Deportivo, el técnico Hernán Darío Herrera habló con "La Patria" sobre el presente del equipo, los refuerzos, las metas para el semestre y el mensaje que envió a la afición blanca.

El entrenador aseguró que el grupo llega en buenas condiciones tras su más reciente presentación en la Copa y ahora concentra todos sus esfuerzos en un torneo en el que sumar puntos será fundamental.

“Está bien después del partido de la Copa. Se viene la Liga y nos vamos a dedicar a sumar los puntos que son vitales para la reclasificación y para entrar entre los ocho. Es un juego importante ante el Cúcuta”, afirmó.

Herrera confirmó que mantendrá la base del plantel que ha venido compitiendo y que, para el debut en el estadio Palogrande, solo algunos de los nuevos fichajes harán parte de la convocatoria.

“Tenemos la base que viene jugando y creo que citaré tres de los nuevos; los demás se están adaptando”, explicó.

"Vamos con todo": el mensaje de Hernán Darío Herrera que ilusiona a Once Caldas

El estratega también habló de cómo el club reemplazó las salidas de Robert Mejía y Nicolás "Niche" Sánchez. Destacó la llegada de Andrés Colorado, Juan Pablo Nieto, Andrés Felipe Roa, Jader Quiñones, además de los defensores Londoño y Marmolejo, quienes reforzarán la zaga.

Además, resaltó que la experiencia será uno de los puntos fuertes del plantel.

“Tenemos liderazgo con todos los que vinieron. Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado y Andrés Correa son jugadores con mucha experiencia”, señaló.

Pese a las incorporaciones, Herrera reveló que la plantilla todavía no está cerrada y que el club trabaja para completar los dos cupos disponibles.

“En eso estamos, tenemos dos cupos para llenar. Hablamos con la gerencia deportiva para traer otro jugador”, comentó.

Contundente mensaje de Hernán Darío Herrera antes del debut de Once Caldas

Sobre las aspiraciones del equipo, el técnico fue contundente y reiteró que el objetivo no ha cambiado.

“Desde hace rato queremos ser campeones, no es de ahora. Esa es nuestra propuesta y hemos luchado por eso. Ahora vamos con todo, a luchar por todo”, aseguró.

Finalmente, envió un mensaje de confianza a la hinchada de Once Caldas, destacando que el proyecto necesita paciencia, pero también respaldo.

“La hinchada pide gente grande y hemos traído jugadores que quieren sumar. Esto es de paciencia y trabajo. Tenemos una base y esperamos que los que llegaron nos ayuden a conseguir los objetivos”, concluyó.

Con ese panorama, el conjunto de Manizales buscará comenzar con una victoria frente a Cúcuta Deportivo y dar el primer paso hacia el objetivo que Herrera y su plantel han trazado para el segundo semestre: volver a pelear por el título de la Liga BetPlay.