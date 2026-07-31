La clave de Alejandro Restrepo para vencer a Gremio en Brasil y clasificar con Bolívar

Bolívar protagonizó una de las grandes sorpresas de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo eliminó a Gremio de Porto Alegre tras imponerse en los dos partidos de la serie y confirmar en el Arena do Gremio una clasificación que tomó mayor valor por la diferencia de presupuesto entre ambas instituciones.

El conjunto boliviano ganó 0-1 en territorio brasileño con un golazo del colombiano Dairon Asprilla, resultado que le permitió cerrar la llave con un contundente 4-2 global, después del triunfo 3-2 conseguido en el estadio Hernando Siles.

Tras la clasificación, Restrepo explicó cuáles fueron las claves para superar a uno de los grandes del fútbol brasileño.

“Contentos, emocionados por una gran victoria, por haberle ganado a un campeón del continente”, afirmó inicialmente el entrenador antioqueño, quien destacó la exigencia que representó enfrentar al conjunto dirigido por Luís Castro.

"Un plan que se basó en nunca dejar de atacar": Restrepo tras eliminar a Gremio

Para Restrepo, la diferencia estuvo en la capacidad de sus futbolistas para ejecutar un planteamiento que exigía máxima concentración durante los 90 minutos.

“Todo el mérito hay que dárselo a los futbolistas que hicieron entregar un concepto en la parte física, en la parte atlética”, señaló.

El entrenador colombiano explicó que Bolívar no planteó el partido únicamente desde la resistencia defensiva. La intención fue mantener una amenaza constante sobre el arco brasileño.

“Un plan que se basó en nunca dejar de atacar, en nunca dejar de generar situaciones de gol, en buscar también el arco rival, en defender con solidez, pero en aprovechar esas chances que tuviéramos”, manifestó Restrepo.

Esa propuesta tuvo recompensa en el minuto 16, cuando Dairon Asprilla recibió fuera del área, ganó en velocidad, enganchó hacia el centro y sacó un remate cruzado que terminó en el fondo de la red.

Bolívar reveló la clave para eliminar a Gremio: el plan de Alejandro Restrepo que funcionó en Brasil

El resultado también refleja la efectividad de Bolívar en una eliminatoria ante un rival cuyo plantel, según Transfermarkt, está valorado en 103,85 millones de euros, frente a los 10,65 millones de la plantilla boliviana.

Restrepo consideró que su equipo incluso pudo ampliar la diferencia: “Creo que están un poco más finos, pudiésemos haber ampliado la diferencia”, reconoció.

El técnico también destacó el valor de haber ganado el primer partido en La Paz: “Haber ganado en casa fue fundamental para ir encontrando los espacios y los momentos nuestros en el juego”.

Ahora Bolívar enfrentará a São Paulo en los octavos de final, con la serie programada para comenzar en La Paz y definirse en el estadio Morumbí.