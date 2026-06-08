¡La corona no se mueve! Junior retuvo el título y es bicampeón

Junior de Barranquilla volvió a tocar la gloria en el fútbol colombiano. El conjunto dirigido por Alfredo Arias se proclamó campeón de la Liga BetPlay 2026-I tras imponerse con un marcador global de 3-1 sobre Atlético Nacional, haciendo valer la contundente ventaja obtenida en el partido de ida, disputado en el estadio Romelio Martínez.

El equipo tiburón llegó al Atanasio Girardot con una ventaja de tres goles gracias a la brillante actuación que tuvieron en Barranquilla, donde Bryan Castrillón abrió el marcador y Luis Fernando Muriel firmó un doblete para encaminar la serie.

Junior ganó la Liga BetPlay 2026-I tras imponerse en la final a Nacional

En Medellín, Nacional salió decidido a buscar la remontada y dominó gran parte del encuentro. Los dirigidos por Diego Arias generaron múltiples oportunidades de gol durante el primer tiempo, incluyendo dos remates al palo de Milton Casco y Alfredo Morelos. Sin embargo, la falta de efectividad y la resistencia defensiva de Junior mantuvieron el marcador en blanco durante los primeros 45 minutos.

La ilusión verdolaga creció en el inicio de la segunda parte cuando Edwin Cardona apareció en el área para marcar el 1-0 al minuto 56 tras una asistencia de Andrés Sarmiento. El gol encendió al Atanasio y abrió la posibilidad de una reacción histórica.

Poco después, Nacional tuvo la oportunidad perfecta para acercarse aún más en la serie. El VAR sancionó un penalti por una falta de Mauro Silveira sobre Alfredo Morelos. El propio delantero tomó la responsabilidad del cobro, pero envió el balón por fuera, desperdiciando una ocasión que pudo cambiar el rumbo de la final.

A partir de ese momento, Junior administró la ventaja con inteligencia. El equipo rojiblanco soportó la presión local, cerró espacios y encontró en Mauro Silveira y su línea defensiva a figuras determinantes para sostener el resultado.

Con el pitazo final, el conjunto barranquillero celebró un nuevo título liguero. El 3-0 de la ida terminó siendo decisivo para una serie que concluyó 3-1 en el global, permitiendo a Junior levantar una vez más el trofeo de campeón del fútbol profesional colombiano.