La emotiva dedicatoria de Fabián Sambueza tras vencer a Millonarios que conmovió a todos

Fabián Sambueza volvió a ser determinante para Atlético Bucaramanga dentro de la cancha y, horas después de la victoria 1-0 sobre Millonarios en El Campín, también conmovió a la afición con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El experimentado volante, figura del debut del conjunto leopardo en la Liga BetPlay II-2026, dedicó el triunfo a su hermana Romina, conocida como ‘Lola’, quien, según el Diario La Vanguardia, falleció a comienzos de este mes.

Con el triunfo en el bolsillo y un mensaje cargado de sentimiento, Sambueza dejó claro que este nuevo semestre lo afrontará con una motivación especial. Ahora, Atlético Bucaramanga buscará confirmar su buen inicio cuando reciba a Llaneros en la segunda jornada de la Liga BetPlay.

Fabián Sambueza emocionó a la hinchada de Bucaramanga con un mensaje dedicado a su hermana: “Hoy y siempre juego por vos”

El mediocampista de 37 años fue una de las grandes figuras del compromiso. Además de su sacrificio en labores defensivas, fue el encargado de iniciar la jugada que terminó en el único gol del partido. Con una brillante acción individual dejó rivales en el camino y asistió a Emerson Batalla, quien definió para darle los tres puntos al equipo santandereano.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó fuera del terreno de juego. A través de sus redes sociales, Sambueza expresó el profundo significado que tuvo esta victoria.

“Una noche fría y difícil pero con el corazón caliente por estos colores. Hoy y siempre juego por y para vos, LOLA. Iniciamos una nueva ilusión”, escribió el volante argentino.

El mensaje más emotivo de Sambueza tras la victoria que emocionó a toda la hinchada

El mensaje rápidamente recibió miles de reacciones de los aficionados de Bucaramanga, quienes le enviaron palabras de apoyo y destacaron el compromiso que ha mostrado el 'Chino' con el club en medio del difícil momento personal que atraviesa.

En la zona mixta, Sambueza también resaltó la importancia de comenzar el campeonato con una victoria, especialmente después de un semestre complicado para el equipo.

“Felices porque necesitábamos ganar, necesitábamos empezar la Liga sumando. Creo que hicimos un gran trabajo y nos vamos felices porque necesitábamos este triunfo en esta cancha y con este rival”, afirmó.

El creativo también explicó cuál fue la principal virtud del equipo en Bogotá.

Sambueza conmovió a Bucaramanga con una dedicatoria cargada de sentimiento

“Las ganas, creo que nunca bajamos los brazos, luchamos todo el partido y eso nos va a convertir en un equipo diferente a todos los demás”, aseguró.

Sobre la jugada del gol, detalló cómo se desarrolló la acción que terminó definiendo Emerson Batalla.

“Se durmieron ahí. Me quedó la pelota, me pegaron una patada, casi me caigo, seguí la jugada y gracias a Dios terminó en gol”, explicó.