La Liga BetPlay II-2026 ya comenzó: así se definió el partido inaugural

Llaneros comenzó con el pie derecho su participación en la Liga BetPlay II-2026 al imponerse 1-0 sobre Deportivo Pereira en condición de local, en un compromiso intenso que se definió gracias a la anotación de Néider Ospina en el segundo tiempo.

El equipo dirigido por Arturo Reyes mostró mayor iniciativa desde el inicio y fue el que más insistió sobre el arco rival durante la primera mitad.

Luis Miranda, Carlos Cortés y el propio Ospina protagonizaron las mejores oportunidades para abrir el marcador, pero se encontraron con una sólida respuesta de la defensa pereirana y del guardameta visitante.

Llaneros dio el primer golpe en la Liga BetPlay II-2026 ante Pereira

Gracias a este resultado, Llaneros suma sus primeros tres puntos del campeonato y envía un mensaje positivo en el inicio del semestre. Pereira, por su parte, deberá corregir errores y recuperarse rápidamente si quiere meterse en la pelea por los puestos de privilegio en la Liga BetPlay II-2026.

Pereira también generó aproximaciones, principalmente con remates de Nicolás Rengifo, Jordy Monroy y Jhon Montoya, aunque sin la precisión necesaria para romper la igualdad antes del descanso.

La diferencia llegó apenas iniciado el complemento. En el minuto 53, Jhon Vásquez desbordó por el costado y asistió a Néider Ospina, quien apareció dentro del área para definir con un remate de pierna izquierda y vencer al arquero rival, desatando la celebración de la afición local.

Llaneros arrancó con victoria en la Liga BetPlay: derrotó a Pereira con un gol de Néider Ospina

Con la ventaja a su favor, Llaneros mantuvo la intensidad y estuvo cerca de ampliar el marcador con intentos de Kelvin Osorio, Luis Miranda y el propio Ospina. Pereira reaccionó con variantes ofensivas y buscó el empate, pero encontró una defensa ordenada que supo controlar los ataques visitantes.

El encuentro también estuvo marcado por la fricción en la recta final. El árbitro mostró varias tarjetas amarillas y, a los 78 minutos, el Pereira quedó con diez jugadores tras la expulsión de Santiago Aguilar, quien recibió la segunda amonestación por una falta sobre Jhon Vásquez.

Con superioridad numérica, Llaneros administró la ventaja en los últimos minutos y evitó cualquier reacción del conjunto matecaña, que terminó sin encontrar los caminos para igualar el compromiso.