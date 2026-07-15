La presencia de Cuadrado y Yerry Mina en Barranquilla disparó el rumor del año en el FPC

La llegada de Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado a Barranquilla provocó un auténtico revuelo entre los aficionados del fútbol colombiano y encendió las especulaciones sobre un posible movimiento de mercado que podría sacudir al Junior de Barranquilla.

Desde las primeras horas del día, ambos futbolistas fueron captados en el aeropuerto Ernesto Cortissoz por medios locales, que intentaron conocer el motivo de su presencia en la capital del Atlántico. Sin embargo, ni Mina ni Cuadrado entregaron declaraciones sobre las razones de su visita.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las versiones. Ni Junior, ni Cuadrado, ni Yerry Mina han confirmado negociaciones o un posible fichaje. Sin embargo, la presencia de dos históricos de la Selección Colombia en Barranquilla fue suficiente para convertir la ciudad en el epicentro de uno de los rumores más comentados del mercado de pases colombiano.

La llegada de Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado desata rumores sobre Junior: esto es lo que se sabe

Las imágenes, difundidas por portales como Cuid Sports y El Bordillo, alimentaron rápidamente las versiones sobre un supuesto acercamiento con el conjunto rojiblanco, especialmente porque Juan Guillermo Cuadrado se encuentra como agente libre desde el pasado 30 de junio, cuando terminó su vínculo con el Pisa de Italia.

"¿Qué están haciendo en Barranquilla?", fue la pregunta que comenzó a repetirse en redes sociales y programas deportivos tras la aparición de ambos referentes de la Selección Colombia.

Las especulaciones crecieron aún más cuando empezaron a circular versiones extraoficiales que aseguraban que los dos futbolistas habían sido vistos en la sede administrativa del Junior.

Hasta el momento, el club no ha emitido ningún comunicado y no existe confirmación oficial de que se haya producido una reunión con los directivos.

¿Qué hacen Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina en Barranquilla? La visita que ilusiona a Junior

Otra hipótesis que también ha tomado fuerza señala que la visita estaría relacionada con un encuentro privado con el presidente electo Abelardo de la Espriella, aunque esta versión tampoco ha sido confirmada por las partes involucradas.

Incluso, algunos reportes apuntan a que Mina y Cuadrado estarían en Barranquilla por asuntos relacionados con inversiones inmobiliarias, entre ellas proyectos de centros comerciales y hoteles.

La presencia de Cuadrado en Barranquilla despierta un interés especial debido a que actualmente puede negociar libremente con cualquier club.

Además, Junior busca reforzar su plantilla para la segunda parte de la temporada y la reciente salida de Jhomier Guerrero abrió un espacio que podría reforzarse con un jugador de experiencia.