La promesa de Jhomier Guerrero que ilusionó a los hinchas de Millonarios

Jhomier Guerrero comenzó oficialmente su etapa como jugador de Millonarios y no tardó en enviar un mensaje de ilusión a la afición albiazul.

El lateral derecho, presentado recientemente como nuevo refuerzo del equipo bogotano, habló por primera vez con los medios oficiales del club y destacó las cualidades que espera poner al servicio del plantel.

Con estas palabras, Jhomier Guerrero inició su camino en Millonarios, donde tendrá el reto de consolidarse como una de las principales alternativas en el costado derecho de la defensa y responder a las expectativas que ha generado su llegada al conjunto capitalino.

Jhomier Guerrero dejó claro cuál será su objetivo en Millonarios tras su llegada

El defensor, que llega procedente de Junior de Barranquilla luego de conquistar el bicampeonato de la Liga BetPlay, aseguró que arriba a la capital con el compromiso de aportar desde el primer día y ayudar al equipo a cumplir sus objetivos deportivos.

"Bueno, soy un jugador rápido, potente, técnico, que viene a aportarle mucho a este equipo, a esta gran institución y poder llegar a la final", expresó Guerrero en sus primeras declaraciones como futbolista embajador.

El barranquillero también aprovechó la oportunidad para dirigirse a los hinchas de Millonarios, a quienes les pidió confianza de cara a una temporada en la que el club buscará volver a pelear por el título del fútbol colombiano.

"Que crean en la familia azul, que este año vamos por el campeonato", afirmó el lateral, dejando claro que la ambición del grupo será luchar por conquistar un nuevo trofeo.