La sorpresa de la Liga: Águilas Doradas vuela alto y es líder

Águilas Doradas comenzó con paso firme la Liga BetPlay y, después de dos jornadas, se instaló en lo más alto de la clasificación.

El equipo dirigido por el argentino Flavio Robatto consiguió dos victorias consecutivas, primero frente a Independiente Santa Fe y posteriormente contra Deportivo Pasto, resultado que confirmó el buen inicio del conjunto antioqueño.

Robatto ahora tendrá la misión de mantener la regularidad de un conjunto que, aunque todavía tiene aspectos por corregir, comenzó el semestre con dos triunfos y la confianza de ubicarse en la parte alta de la tabla.

El triunfo más reciente llegó en Pasto, donde Águilas Doradas protagonizó una remontada ante el equipo volcánico.

Águilas Doradas se roba el protagonismo y sorprende en la Liga BetPlay

El cuadro local se adelantó en el marcador al minuto 9 por intermedio de Jorge Obregón, pero el visitante reaccionó antes del descanso con el empate de Javier Mena.

En el segundo tiempo, Anthony Vásquez completó la remontada y puso el 1-2 definitivo. Águilas tuvo que resistir en el tramo final, especialmente después de que Pasto quedara con diez jugadores por la expulsión de Matías Pisano.

Después del encuentro, Robatto valoró la capacidad de sus dirigidos para interpretar las diferentes situaciones que planteó el compromiso y destacó la respuesta colectiva para darle vuelta al resultado.

“Creo que lo que más nos deja tranquilos es que el equipo entendió el partido casi siempre. En muchos momentos lo hizo perfecto y superó al rival y en otros no”, explicó el entrenador argentino.

Flavio Robatto analiza el arranque perfecto de Águilas Doradas en la Liga BetPlay

Para Robatto, sin embargo, todavía existen aspectos por mejorar. El técnico consideró que Águilas pudo haber aprovechado mejor los momentos en los que tuvo el marcador a favor para evitar terminar sufriendo en los minutos finales.

“Pero bueno, para corregir tal vez en esos momentos que estábamos 2 a 1, tener esa ambición un poco más desarrollada para ir a definir el partido, buscar el tercero y por ahí no sufrir tanto como sufrimos en algunos lapsos de segundo tiempo”, señaló.

El entrenador también sabe que el camino apenas comienza y que mantener el nivel será el verdadero desafío. Después de vencer a Santa Fe y Pasto, Águilas Doradas suma seis puntos y aparece como líder del campeonato.

La remontada en territorio nariñense, además, dejó una señal positiva: el equipo pudo sobreponerse a un marcador adverso y encontrar respuestas en momentos determinantes.