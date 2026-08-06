Leonai Souza se confiesa tras llegar a Millonarios: “Estoy aquí para salir campeón”

Leonai Souza ya se puso la camiseta de Millonarios y, en sus primeras palabras como jugador del equipo bogotano, dejó claro que llega con una meta ambiciosa: aportar desde su posición y luchar por el título.

El mediocampista brasileño fue oficializado por el club después de superar los exámenes médicos y completar la documentación correspondiente.

Nacido en Pontal, Brasil, el 28 de abril de 1995, Souza llega al fútbol colombiano con experiencia en Sudamérica y con un conocimiento previo de Fabián Bustos, entrenador con quien coincidió durante su etapa en Barcelona Sporting Club de Ecuador.

El brasileño se definió como un volante de equilibrio, con la recuperación y la presión como algunas de sus principales características: “Espero poder hacerme mejor aquí también, yo soy volante, mi característica más grande, es la marca, la presión; pero bueno, también sé jugar con la pelota”, explicó en su presentación.

Souza también habló de la mentalidad con la que afronta este nuevo desafío y aseguró que la perseverancia ha sido una de las claves de su carrera.

Leonai Souza reveló por qué eligió Millonarios y lanzó promesa: “Salir campeón”

“Soy una persona que nunca desiste de sus sueños, una persona perseverante y enfocada en lo que quiere, siempre procuro hacer mi mejor, darme mejor en donde esté y en lo que hago”, afirmó.

El mediocampista llega después de construir buena parte de su trayectoria internacional en Plaza Colonia de Uruguay y Barcelona Sporting Club de Ecuador, donde disputó más de 100 partidos oficiales.

Precisamente, su pasado en el conjunto ecuatoriano le permitió trabajar bajo las órdenes de Bustos, una relación que ahora tendrá un nuevo capítulo en Bogotá.

Souza reconoció que la posibilidad de llegar a Millonarios fue una oportunidad que no dudó en aceptar. “Estoy aquí para ayudar a mis compañeros, para ayudar a Millonarios a salir campeón”, manifestó.

Y dejó una frase que refleja la dimensión que le atribuye a su nuevo equipo: “Yo dije sí, porque un gran club, el club más grande de Colombia y bueno, estoy muy contento de estar aquí”.

Leonai Souza se presenta en Millonarios: “Estoy aquí para ayudar a salir campeón”

El brasileño también envió un mensaje a los aficionados azules y se comprometió a entregar su máximo esfuerzo dentro del campo.

“Quería agradecer a todos los hinchas, quiero que ellos sepan que yo voy a dar mi mejor adentro de la cancha para conseguir los resultados”, aseguró.

Su objetivo está definido y no lo ocultó: “Si Dios quiere, salir campeón a fin de año”.

Con su llegada, Millonarios suma una alternativa para fortalecer el mediocampo y darle a Bustos mayor equilibrio, intensidad y capacidad de recuperación.

Ahora, Leonai Souza afrontará el reto de adaptarse al fútbol colombiano y demostrar en la cancha por qué fue elegido para formar parte del nuevo proyecto azul.