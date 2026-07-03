L'Équipe destapa el futuro de Millonarios: máximo accionista rompe silencio

El futuro de Millonarios podría dar un giro en los próximos meses. El diario francés "L'Équipe" reveló que Joseph Oughourlian, máximo accionista del club bogotano y propietario del RC Lens de Francia, estudia la posibilidad de vender su participación mayoritaria en la institución, aunque dejó claro que todavía no ha tomado una decisión definitiva.

Además de su participación en Millonarios y de ser propietario del Lens, Oughourlian mantiene una inversión cercana al 5 % en el Real Zaragoza de España, lo que lo convierte en uno de los empresarios con mayor presencia en el fútbol europeo y sudamericano.

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La información llega pocos meses después de que Oughourlian se desprendiera de su participación mayoritaria en el Padova, histórico club de la Serie B de Italia.

Ese antecedente incrementó las especulaciones sobre la posibilidad de que también decida poner fin a su ciclo al frente de Millonarios.

Desde su llegada en 2015, el inversionista lideró un proceso de estabilización financiera que permitió al club superar una compleja situación económica. Durante su gestión, Millonarios recuperó solidez institucional, volvió a generar utilidades y conquistó títulos en el fútbol colombiano, consolidándose nuevamente como uno de los equipos más importantes del país.

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Según el prestigioso medio deportivo, el empresario francés de 54 años confirmó que ha recibido varias propuestas para adquirir el club colombiano, del que controla el 86,1 % de las acciones a través del fondo de inversión Amber Capital.

Sin embargo, aseguró que no tiene apuro por concretar una operación y que cualquier negociación dependerá de las condiciones económicas y de la solidez de los posibles compradores.

"Compré el club en quiebra en 2015. Ahora le va bien y genera beneficios. No tengo prisa; todo dependerá del precio y de la seriedad de los compradores", afirmó Oughourlian en declaraciones recogidas por L'Équipe.

Las versiones sobre una posible venta de Millonarios cobró fuerza en las últimas horas en Colombia, alimentando la incertidumbre entre los aficionados del conjunto embajador. No obstante, el dirigente francés no confirmó que exista un acuerdo en marcha ni que la salida sea inminente.