Lista de candidatos para el banquillo de Nacional: estos son los nombres que suenan

Atlético Nacional inició oficialmente la búsqueda de un nuevo entrenador tras anunciar la salida de Diego Arias de la dirección técnica del equipo profesional masculino. La decisión llegó después de la derrota en la final de la Liga colombiana frente a Junior de Barranquilla y abrió inmediatamente el debate sobre quién asumirá uno de los cargos más importantes del fútbol colombiano.

A través de un comunicado, el club confirmó la desvinculación del estratega y agradeció su trabajo durante el tiempo que estuvo al frente del plantel: “La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo”, señaló la entidad verdolaga.

Nacional busca entrenador: los candidatos que analiza la directiva verdolaga

Con el banquillo vacante, varios nombres han comenzado a sonar con fuerza. El panorama sin su salida ya manejaba nombres como el de Juan Carlos Osorio, técnico identificado con la institución y recordado por haber liderado uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del club. Su experiencia nacional e internacional lo convierten en una de las alternativas más atractivas para la afición.

Otro de los candidatos mencionados es el argentino Martín Palermo. El exgoleador de Boca Juniors ha construido una carrera como entrenador en Sudamérica y su nombre ha sido relacionado con el proyecto deportivo de Nacional.

A la lista también se suma Eduardo “Kily” González, quien cuenta con experiencia en el fútbol argentino y ha sido mencionado por distintos medios como una de las opciones que estudia la dirigencia.

¿Quién será el nuevo técnico de Nacional? Rueda, el principal aspirante

Sin embargo, según Clásico Paisa, el nombre que más expectativa genera es el de Reinaldo Rueda, campeón de Copa Libertadores en el 2016. El vallecaucano se encuentra sin equipo desde que finalizó su segundo ciclo con la selección de Honduras en noviembre de 2025 y conoce perfectamente la casa verdolaga, a la que dirigió entre 2015 y 2017.

Rueda reconoció recientemente que extraña el trabajo de campo y dejó abierta la puerta a un posible regreso a los banquillos: “Hay que esperar que pase el Mundial”, señaló, aunque también manifestó su disposición a escuchar propuestas que cuenten con un proyecto sólido.