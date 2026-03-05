Llaneros Vs Internacional de Bogotá EN VIVO hoy 5 de marzo Liga BetPlay

Llaneros de Villavicencio recibe este jueves 5 de marzo a Internacional Bogotá en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé en partido válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

El equipo del departamento del Meta afronta el compromiso, después de empatar 2-2 con Deportivo Independiente Medellín en la octava jornada, ya que su encuentro contra Deportivo Cali por la fecha 9 fue aplazado.

Llaneros se ubica actualmente en la posición 13 con diez unidades, por lo que necesita ganar para seguir con aspiraciones de entrar al grupo de los ocho.

Por otro lado, Internacional Bogotá se ha convertido en la gran revelación de la Liga BetPlay al estar en la primera casilla con 18 unidades, luego de cinco victorias, tres empates y solo una derrota.

En la jornada anterior, el equipo capitalino igualó como visitante con Águilas Doradas.

Llaneros recibe a Internacional de Bogotá en la fecha 10 de la Liga BetPlay-I de 2026.

El partido entre Llaneros contra Internacional de Bogotá por la fecha 10 de la Liga BetPlay se juega este jueves 5 de marzo a partir de las 6:10 de la tarde. El compromiso tendrá transmisión EN VIVO de Win Sports +.