Once Caldas afronta este domingo una nueva prueba en la Liga BetPlay-I 2026 cuando visite a Llaneros en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé (8:30 p.m.), con la necesidad de recomponer su imagen tras la dura goleada sufrida en casa durante la jornada anterior. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera llega golpeado, pero aún se mantiene en la tercera casilla del campeonato con 23 puntos, en zona de privilegio.

Pese al reciente tropiezo en el Palogrande, el panorama matemático sigue siendo favorable para el conjunto blanco. En teoría, con 30 puntos aseguraría su clasificación sin depender de otros resultados, por lo que necesita sumar al menos siete unidades de los 18 que restan en disputa. Bajo ese contexto, el duelo en Villavicencio adquiere una relevancia clave para encaminar el objetivo.

En lo futbolístico, Herrera apostará por un ajuste en la mitad del campo con el regreso del samario Jaime Alvarado a la formación titular. El volante de recuperación, que venía superando una lesión, no había sido inicialista por precaución física, pero ahora está listo para acompañar a Robert Mejía en la primera línea de contención, buscando mayor equilibrio y recuperación.

El historial reciente entre ambos equipos muestra paridad: se enfrentaron dos veces el año pasado, con una victoria para cada lado. Once Caldas ganó 1-0 en Manizales, mientras que Llaneros se impuso 2-0 en Villavicencio.

Llaneros Vs. Once Caldas EN VIVO: Liga BetPlay - minuto a minuto y goles - fecha 14

Sin embargo, el presente del conjunto local no es el mejor. Llaneros aún no conoce la victoria en casa en esta Liga, con un saldo de cinco empates y una derrota en seis presentaciones. Este rendimiento abre una ventana de oportunidad para los visitantes, que intentarán aprovechar las dudas del rival para sumar tres puntos vitales. El historial reciente entre ambos equipos muestra paridad: se enfrentaron dos veces el año pasado, con una victoria para cada lado.