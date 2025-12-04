Lucas González celebró clasificación del Tolima: "nos ganamos el derecho de jugar la final"

Deportes Tolima se convirtió este miércoles 3 de diciembre en el primer finalista de la Liga BetPlay, después de empatar 0-0 con Atlético Bucaramanga en la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales.

Con esta igualdad, el equipo ibaguereño llegó a 11 puntos en el grupo B y se hizo inalcanzable por parte de sus rivales.

"Tolima se ganó el derecho de jugar la final"

Al término del partido, el entrenador Lucas González no ocultó la felicidad de conseguir la clasificación.

González destacó el hecho de que Deportes Tolima se ganó el derecho de jugar la final de la Liga BetPlay, pero además aseguró que el nuevo objetivo es conseguir el título.

"La sensación es positiva, estamos en la final y estamos contentos. Es difícil que llegue un nuevo cuerpo técnico y en el mismo semestre llegue a la final. Nos hemos ganado el derecho de disputar la final y ahora el objetivo de ganarla", afirmó.

Tolima cerrará el cuadrangular

Después de asegurar la clasificación a la final, Deportes Tolima cerrará el calendario de los cuadrangulares enfrentando en condición de local a Fortaleza.

El equipo ibaguereño buscará una nueva victoria para ratificarse en el primer lugar de la reclasificación y además confirmar que terminará la final en condición de local.











